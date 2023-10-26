Согласно фэн-шуй: как выбрать положение тела для сна

Положение тела во время сна может оказать существенное влияние на самочувствие и общее состояние здоровья. UAportal разобрался, что значит спать головой к двери и ногами к окну и расскажет о потенциальных последствиях.

Можно ли спать ногами к двери

Согласно принципам фэн-шуй, спать ногами к двери считается плохой приметой. Такое расположение может нарушить поток положительной энергии, известной как ци. Как следствие, человек может испытывать усталость, беспокойство и общее чувство тревоги. Более того, считается, что такое положение может оказывать негативное влияние на психическое состояние, потенциально приводя к депрессии.

Интересно, что скандинавские легенды предлагают другую точку зрения. Они верят, что когда мы спим, наша душа временно покидает тело, а дверные проемы служат вратами в Утгард, царство монстров и хаоса. Поэтому, когда мы спим ногами к двери, мы рискуем отправить нашу душу в опасное путешествие, из которого может быть очень сложно выбраться.

Можно ли спать головой к двери, а ногами к окну

Что касается того, можно ли спать головой к двери, а ногами к окну, существуют разные поверья. Некоторые предрассудки предполагают, что такое расположение может привести к проблемам с памятью или даже к психологической нестабильности. В прежние времена, когда злоумышленники могли ворваться в дом в любой момент, лежать головой к двери означало рисковать быть застигнутым врасплох.

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Кроме того, исторически сложилось так, что именно окна, а не двери, были лучшим путем для выноса умерших членов семьи из дома. Этот обычай гарантировал, что души умерших не вернутся. Считается, что сон ногами к окну притягивает болезни, несчастные случаи и даже преждевременную смерть.

В свете этих разнообразных взглядов становится понятно, что спать головой к двери и ногами к окну не считается оптимальным вариантом. Идеальным считается размещение кровати таким образом, чтобы окно и дверь находились по бокам.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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