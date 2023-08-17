Сохраните гармонию в доме: вещи, которые не стоит приносить в семью

Что ни в коем случае нельзя приносить в дом

Вокруг того, стоит ли подбирать деньги, найденные на улице, всегда шли споры. Одни считают, что такая находка является подарком от высших сил, другие утверждают, что она может причинить вред материальному благополучию.

Однако в одном эзотерике согласны единогласно: есть определенные вещи, которые никогда не стоит приносить в дом, поскольку они потенциально могут доставить неприятности всем членам семьи.

Зеркало

Согласно эзотерическим верованиям, зеркала обладают повышенной чувствительностью к биополю своего владельца. Принеся чужое зеркало в свой дом, вы можете нечаянно пригласить его проблемы, болезни и неудачи в свою жизнь. Лучше всего проявлять осторожность и не приносить их в свое жилое пространство.

Нитки

Нити, особенно разных цветов, часто используются в магических ритуалах. Красные нити ассоциируются с оберегами, в то время как черные нити, как считается, используются для отрицательных целей, таких как наведение порчи. Желательно удержаться от подбора случайных нитей на улице, поскольку они могут нести в себе нежелательную энергию или злые намерения.

Крестик

Обнаруженные крестики нельзя поднимать с земли или носить как личные аксессуары. Наши предки верили, что таким образом вы приглашаете в свою жизнь чужую судьбу, которая может обременить непредсказуемыми трудностями. Следует уважать это поверье и избегать подбора крестиков, которые не предназначены для вас.

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Часы

Как и зеркала, часы, по поверью, очень чувствительно реагируют на биополе своих владельцев. Поэтому рекомендуется воздерживаться от возбуждения этой энергии и избегать перенятия страданий и неприятностей другого человека, взяв его найденные часы. Будьте осторожны, когда дело доходит до появления в жизни незнакомых часов.

Игрушки

Куклы и самодельные игрушки, в частности, давно служили инструментами в различных магических ритуалах. Чтобы избавиться от негатива, люди часто выбрасывают такие предметы на перекрестках дорог. Если хотите предотвратить потенциальные конфликты, проблемы со здоровьем или финансовые трудности в жизни вашей семьи, лучше просто проходить мимо выброшенных игрушек, не принося их в свой дом.

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