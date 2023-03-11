Список из пяти удивительных мультфильмов: дети будут в восторге

UAportal подготовил список из пяти удивительных мультфильмов, выпущенных в период с 2018 по 2022 год. Каждый фильм имеет высокий рейтинг на IMDB.

1. "История игрушек 4"

Рейтинг IMDB: 9,0; Жанр: Приключения, Анимация; Страна: США; Продолжительность: 100 минут; Год: 2019; Продюсер: Джонас Ривера.

"История игрушек 4" рассказывает о том, как любимая группа игрушек отправляется в дорожное путешествие вместе с Бонни и новой игрушкой по имени Форки. В фильме прекрасно раскрываются темы взросления, дружбы и семейных отношений.

2. Человек-паук: Паутина вселенных

(IMDB Rating: 8,4; Жанр: Экшн, Приключения, Анимация; Страна: США; Продолжительность: 117 минут; Год: 2018; Продюсер Кристофер Миллер).

"Человек-паук: Паутина вселенных" рассказывает историю Майлза Моралеса, который обнаруживает свои собственные паучьи силы, когда он объединяется с различными версиями Человека-паука из других измерений, чтобы остановить злую угрозу от разрушения их мира. Фильм сочетает в себе потрясающие визуальные эффекты и великолепное повествование, создавая незабываемое впечатление.

Читайте также: Фильмы экшн, которые потрясут ваш разум

3. Клаус

(Рейтинг IMDB: 8,2; Жанр: Приключения, Анимация, Комедия; Страна: Испания; Продолжительность: 96 минут; Год: 2019 ; Продюсер: Серхио Паблос)

Этот анимационный фильм рассказывает историю Йеспера Йоханссона, которого отправляют в Смиренсбург – остров, разделенный двумя враждующими семьями, – чтобы доставить 60000 писем в рамках его ученичества почтальона. С помощью Клауса – таинственного дровосека, живущего в старой хижине, – Йеспер отправляется в путешествие, которое вернет радость и счастье жителям Смиренсбурга.

4. Добытчица

(IMDB рейтинг 8, 1 ; Жанр: Драма, Анимация, Семейный; Страна: Канада, Ирландия; Продолжительность: 94 минуты; Год: 2017; Продюсер: Энтони Лео)

Фильм "Добытчица" рассказывает историю Парваны – 11-летней афганской девочки, живущей под властью талибов, чей отец несправедливо заключен в тюрьму, и она вынуждена переодеваться в мальчика, чтобы содержать свою семью. Этот фильм показывает, как мужество, сострадание и понимание могут победить даже самые деспотичные силы в обществе.

5. Мирай из будущего

(IMDB Rating 7, 9 ; Genre : Фэнтези, Анимация, Семейный; Страна Япония; Продолжительность 98 минут Год 2018 Продюсер Мамору Хосода)

Фильм "Мирай из будущего" рассказывает о том, как Кун – четырехлетний мальчик, тяжело переживающий появление своей младшей сестры Мирай, – отправляется в невероятные приключения во времени и пространстве. Эта душещипательная история о семейных узах исследует такие темы, как соперничество между братьями и сестрами, взросление и принятие перемен.

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!