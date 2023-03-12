Список лучших детских фильмов: проведите время с ребенком

UAportal подготовил список лучших детских фильмов, выпущенных в период с 2015 по 2019 год. Согласно рейтингу IMDB, фильмы имеют оценки от 6,5 до 10.

Головоломка

IMDB Рейтинг: 8,2

Жанр комедия-драма

Страна: США; Продолжительность: 94 минуты; Год: 2015

Режиссер Пит Доктер

Рассказывает историю молодой девушки по имени Райли, которая вырвана из своей жизни на Среднем Западе, когда ее отец начинает новую работу в Сан-Франциско, и ей приходится справляться со своими новыми эмоциями.

Моана

IMDB Рейтинг: 7.6

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США; Продолжительность: 107 мин; Год: 2016

Производитель: Walt Disney Pictures

История рассказывает о Моане Вайалики, волевой дочери полинезийского вождя, которая отправляется в авантюрное путешествие, чтобы спасти свой народ от гибели с помощью Мауи, полубога из мифологии южной части Тихого океана. Во время путешествия она узнает свою истинную сущность, а также множество тайн о прошлом своих предков, которые помогут ей в ее стремлении спасти свой народ от разрушения, вызванного злым существом, известным как Те Ка.

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Волшебный парк Джун

IMDB Рейтинг: 6.8/10

Жанр: Анимация

Страна: США; Продолжительность: 86 мин; Год: 2019

Продюсер: Paramount Animation.

Фильм рассказывает о Джун Бейли и о том, как она создает воображаемый тематический парк, полный говорящих животных, под названием "Парк чудес", который оживает, когда она посещает его однажды после школы, пытаясь справиться с трудными временами дома из-за бракоразводного процесса ее родителей. С помощью медведя Бумера, гориллы Гаса, гризли Греты, дикобраза Стива, слона Арахиса, обезьянки Би, кондора Купера и многих других говорящих животных Джун должна найти способ спасти Страну чудес, пока не стало слишком поздно.

Тайная жизнь домашних животных

IMDB Рейтинг 7 / 10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 87 мин; Год выпуска: 2016

Производитель Illumination Entertainment для Universal Pictures

Он рассказывает о том, что делают домашние животные, когда хозяева оставляют их одних дома на длительное время. Фильм рассказывает о Максе – джек-рассел-терьере, жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда его хозяин приводит домой Дюка – большого лохматого пса, взятого из приюта для животных. Оба пса вместе отправляются в приключения по Нью-Йорку, пытаясь избежать поимки сотрудниками службы контроля за животными под предводительством Снежка – белого кролика, который возглавляет армию брошенных домашних животных, решивших отомстить людям.

Зверопой

IMDB Рейтинг 7 / 10

Жанр: Анимация

Страна: США Продолжительность: 108 мин; Год: 2016

Продюсер: Illumination Entertainment для Universal Pictures

Действие происходит в мире, полностью населенном антропоморфными животными, где Бастер Мун – владелец театра коала-медведь организует певческое конкурсное шоу "Moon Theater Grand Prix", чтобы снова вернуть зрителей в свой театральный зал, надеясь, что это спасет его от банкротства, но все идет не по плану, так как у всех участников конкурса разные планы относительно предлагаемого приза. Смешная, душевная история, которая, безусловно, заставит вас смеяться вслух, одновременно преподавая такие ценные уроки, как дружба, сотрудничество и умение никогда не сдаваться, даже если на первый взгляд все не так радужно!

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

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