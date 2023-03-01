Средство, которое есть на кухне у каждого, поможет убрать глубокие пятна с ковра

UAportal подготовил лайфхаки по чистке ковра. Среди них как достаточно простые советы, так и необычные варианты использования пищевой соды.

Совет 1

Регулярно пылесосьте. Важно пылесосить ковры не реже двух раз в неделю или чаще, если по ним ходит много людей, чтобы удалить грязь, мусор, шерсть домашних животных, пылевых клещей и другие аллергены из волокон ковра.

Совет 2

Немедленно устраняйте пятна. Если вы заметили на ковре какие-либо пятна, обязательно промокните их бумажным полотенцем или тканью как можно скорее, пока они не въелись в волокна ковра. Затем используйте чистящий раствор (мыло для посуды, смешанное с теплой водой) и аккуратно потрите, пока не исчезнут все следы разлива.

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Совет 3

Используйте пищевую соду для глубокой очистки. Пищевая сода является эффективным чистящим средством для ковров, поскольку она поглощает запахи и помогает разрушить частицы грязи, застрявшие в волокнах. Рассыпьте пищевую соду в местах, требующих глубокой очистки, и оставьте на ночь, а утром пропылесосьте.

Совет 4

Раз в несколько месяцев проводите чистку паром. Пароочистители отлично подходят для глубокой очистки ковров, так как в них используется горячая вода. Она помогает разрушить упрямые частицы грязи, застрявшие в волокнах, без использования агрессивных химикатов или моющих средств. Для достижения наилучших результатов чистку ковров паром следует проводить раз в несколько месяцев.

Совет 5

При необходимости нанимайте профессиональных чистильщиков. Иногда профессиональные пароочистители могут потребоваться, если есть сильные пятна, требующие повышенного внимания

Напомним, ранее мы рассказывали про простой и дешевый способ почистить ковер без труда.

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