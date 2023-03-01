Засіб, який є на кухні в кожного, допоможе прибрати глибокі плями з килима

UAportal підготував лайфхаки з чищення килима. Серед них досить прості поради, так і незвичайні варіанти використання харчової соди.

Порада 1

Регулярно пилососьте. Важливо пилососити килими не рідше двох разів на тиждень або частіше, якщо по них ходить багато людей, щоб видалити бруд, сміття, шерсть свійських тварин, пилових кліщів та інші алергени з волокон килима.

Порада 2

Негайно усувайте плями. Якщо ви помітили на килимі якісь плями, обов'язково промокніть їх паперовим рушником або тканиною якнайшвидше, поки вони не в'їлися в волокна килима. Потім використовуйте розчин, що чистить (мило для посуду, змішане з теплою водою) і акуратно потріть, поки не зникнуть всі сліди розливу.

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Порада 3

Використовуйте харчову соду для глибокого очищення. Харчова сода є ефективним засобом для килимів, оскільки вона поглинає запахи і допомагає зруйнувати частинки бруду, що застрягли в волокнах. Розсипте харчову соду в місцях, що вимагають глибокої очистки, і залиште на ніч, а вранці пропилососьте.

Порада 4

Раз на кілька місяців робіть чистку пором. Пароочисники відмінно підходять для глибокого очищення килимів, тому що в них використовують гарячу воду. Вона допомагає зруйнувати вперті частинки бруду, що застрягли у волокнах, без використання агресивних хімікатів чи миючих засобів. Для досягнення найкращих результатів чищення килимів парою слід проводити раз на кілька місяців.

Порада 5

При потребі наймайте професійних чистильників. Іноді професійні пароочисники можуть знадобитися, якщо є сильні плями, які потребують підвищеної уваги

Нагадаємо, раніше ми розповідали про простий і дешевий спосіб почистити килим без труднощів.

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