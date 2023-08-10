Срезанные цветы будут стоят дольше: пять полезных советов для свежести букета

UAportal подготовил пять советов о том, как сделать так, чтобы срезанные цветы стояли подольше. Следуя этим простым, но эффективным указаниям, вы сможете наслаждаться красотой своих цветочных композиций в течение длительного периода времени.

Обрезайте стебли

Одним из первых шагов для обеспечения долговечности срезанных цветов является обрезка их стеблей. С помощью острых ножниц или ножа стебли следует обрезать под углом 45 градусов. Такой срез под углом увеличивает площадь поверхности для поглощения воды, позволяя цветам более эффективно увлажняться. Кроме того, следует удалить любые листья, которые будут погружены в воду, поскольку они могут способствовать размножению бактерий и сократить продолжительность жизни цветов.

Используйте чистую воду

Качество воды, используемой для срезанных цветов, может существенно повлиять на продолжительность их жизни. Чистую вазу следует наполнить теплой водой, а также добавить подкормку для цветов или домашний раствор консерванта. Подкормка для цветов содержит необходимые питательные вещества, питающие цветы и препятствующие размножению бактерий.

Если подкормки для цветов нет, можно приготовить раствор консерванта, смешав одну чайную ложку сахара, одну чайную ложку отбеливателя и две чайные ложки лимонного сока в кварте воды. Воду следует менять, а свежий раствор добавлять каждые два-три дня, чтобы поддерживать оптимальные условия для цветов.

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Обеспечьте правильное размещение

Место, где расположены срезанные цветы, может оказать существенное влияние на их долговечность. Их следует держать подальше от прямых солнечных лучей, источников тепла и сквозняков. Солнечный свет и тепло могут привести к быстрому увяданию цветов, а сквозняки – к их обезвоживанию. Для демонстрации цветочных композиций следует обнаружить прохладное и хорошо проветриваемое место в доме. Кроме того, цветы не следует ставить рядом с созревающими фруктами, поскольку фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет процесс старения цветов.

Регулярно удаляйте увядшие цветы

Чтобы продлить жизнь срезанным цветам, важно регулярно удалять из композиции увядшие или мертвые цветы. Когда цветы увядают, они выделяют газ этилен, который может вызвать быструю порчу соседних цветов. Немедленно удаляя увядшие цветы, можно предотвратить распространение этилена и продолжить свежесть оставшихся цветов.

Смачивайте и увлажняйте

Некоторым цветам для сохранения свежести полезно регулярное опрыскивание. С помощью пульверизатора лепестка и листьев срезанных цветов можно слегка опрыскать. Это помогает увлажнить их и создать влажную среду, особенно в засушливое время года или в помещениях с кондиционером.

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