Стадо известно, почему кошка спит рядом с хозяевами

Вы когда-нибудь задумывались, почему кошка предпочитает свернуться калачиком рядом с вами во время сна? Причины такого поведения могут удивить.

У кошек есть свои мотивы искать близости с человеком, а иногда даже смело устраиваться на нем. UAportal подготовил объяснение, какие критерии учитывают кошки при выборе уютного места.

Причины, по которым ваша любимая кошка спит с вами

1. Стремление к теплу:

Животные естественным образом тяготеют к теплу, и ваш пушистый друг может рассматривать вас как свой личный "обогреватель". Прижимаясь к вашему телу, вы обеспечиваете им комфортный источник тепла.

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2. Безопасность и комфорт:

С наступлением ночи ваш питомец может испытывать чувство страха или уязвимости. Во сне рядом с вами, коты находят утешение в тепле и безопасности, которые дает близость к вам.

3. Кошачий сон:

Кошкам требуется значительное количество сна, причем молодым животным необходимо около 15 часов, а котятам и пожилым кошкам – еще больше. Комфорт вашей кошки играет решающую роль в принятии ею решения о сне.

4. Проявление привязанности:

Если ваша кошка постоянно предпочитает спать рядом с вами, это сердечный знак ее привязанности к вам. Они ищут близости и комфорта в вашем присутствии.

5. Запахи, которые радуют:

Когда ваш кошачий друг решает устроиться у вас на голове, считайте это комплиментом. Их привлекает запах вашей кожи или шерсти, он кажется им приятным и успокаивающим.

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Интересно, что места, где кошка решает отдохнуть, также имеют символическое толкование. Некоторые считают, что кошка спит у ваших ног, что означает ее желание отгонять накопившуюся негативную энергию, выступая в роли защитника положительных вибраций.

Согласно старинному поверью, если кошка ложится на определенную часть вашего тела, это указывает на наличие "плохого места" в этой области.

Почему нельзя спать с кошкой

1. Гигиенические проблемы:

Кошки часто наступают на наполнитель для туалета, который может содержать бактерии и даже яйца паразитов. Принося эти "подарки" в вашу постель, вы можете подвергнуть себя риску для здоровья.

2. Проблемы с линькой:

Все кошки линяют, и даже люди, не страдающие аллергией, могут испытывать неприятные симптомы, такие как чихание, из-за присутствия кошачьей шерсти в спальном месте.

Напомним, мы уже писали о том, понимают ли коты язык людей.

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