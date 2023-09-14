Стоит ли прекратить употребление сахара: преимущества и недостатки сахарозаменителей
Заменители сахара становятся все более популярными как альтернатива традиционному сахару благодаря их свойствам. UAportal подготовил материал, который поможет принять решение относительно отказа от сахара и включения его заменителей в свой рацион.
Преимущества заменителей сахара:
- Уменьшение потребления калорий
Заменители сахара часто обладают меньшей калорийностью по сравнению с обычным сахаром, что делает их эффективными для контроля веса или уменьшения общего потребления калорий.
- Контроль уровня сахара в крови
Некоторые заменители сахара оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови, что делает их безопасными для людей с диабетом или тех, кто должен контролировать уровень сахара в крови.
- Здоровье зубов
Заменители сахара, как правило, не способствуют развитию кариеса. Таким образом, они помогают поддерживать здоровье зубов.
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Недостатки заменителей сахара:
- Разница во вкусе
Заменители сахара часто обладают другим вкусом по сравнению с обычным сахаром, который некоторые люди могут считать неприятным или слишком резким. Это может повлиять на общее впечатление от еды и напитков, содержащих эти заменители.
- Проблемы с пищеварением
Некоторые заменители сахара, такие как сахарные спирты, сорбит или ксилит, могут вызвать проблемы с пищеварением, например вздутие живота, газы или диарею, если их потреблять в больших количествах. Люди с чувствительной желудочно-кишечной системой должны быть осторожны при потреблении продуктов, содержащих эти заменители.
- Потенциальные проблемы со здоровьем
Некоторые исследования показывают, что некоторые заменители сахара могут оказать негативное влияние на здоровье, если потреблять их в больших количествах. Например, искусственные подсластители, такие как аспартам, могут вызывать головную боль и нарушение обмена веществ.
Напомним, некоторые садоводы рассыпают сахар по почве перед тем, как поливать свои грядки. Сахар может оказать положительное воздействие на качество почвенного покрова и выполнить роль дополнительного источника питательных веществ.
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