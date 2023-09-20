Стоит ли заменить кофе цикорием: преимущества и недостатки этого напитка

Цикорий – это отличный аналог кофе, который также может зарядить вас энергией на весь день. UAportal рассказал о его преимуществах и недостатках, чтобы вы поняли, следует ли добавлять цикорий в свой рацион.

Преимущества цикория

Польза для здоровья

Цикорий содержит основные питательные вещества, такие как витамин С, витамин А, калий и кальций, которые могут поддерживать иммунитет, улучшать пищеварение и способствовать улучшению здоровья кожи.

Антиоксидантные свойства

Он содержит мощные антиоксиданты, помогающие защитить организм от вредных свободных радикалов. Регулярное употребление цикория может снизить риск хронических заболеваний, в частности, заболеваний сердца и некоторых видов рака.

Контроль веса

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, цикорий может быть ценным дополнением к диетам для похудения или контроля веса. Клетчатка способствует насыщению, помогая контролировать потребление калорий и поддерживать оптимальную норму энергии.

Недостатки цикория

Аллергические реакции

Некоторые люди могут иметь аллергию на цикорий. Реакция может проявляться в виде кожной сыпи, зуда или затрудненного дыхания. В таких случаях следует немедленно проконсультироваться с врачом, перед употреблением цикория или любых содержащих его продуктов.

Проблемы с пищеварением

Хотя цикорий может способствовать пищеварению, некоторые могут иметь вздутие живота, газы или диарею. Поэтому начинайте употреблять растение из небольших количеств и следить за реакцией организма во избежание любого, вероятного, дискомфорта.

Взаимодействие с лекарством

Цикорий может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в частности с препаратами для разжижения крови и лекарствами от диабета. Перед тем, как добавлять его в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться в отсутствии потенциальных побочных эффектов.

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