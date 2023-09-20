Чи варто замінити каву цикорієм: переваги та недоліки цього напою

Цикорій – це чудовий аналог кави, який також може зарядити вас енергією на весь день. UAportal розповів про його переваги та недоліки, аби ви зрозуміли, чи варто додавати цикорій до свого раціону.

Переваги цикорію

Користь для здоров'я

Цикорій містить основні поживні речовини, такі як вітамін С, вітамін А, калій і кальцій, які можуть підтримувати імунітет, покращувати травлення та сприяти поліпшенню здоров'я шкіри.

Антиоксидантні властивості

Він містить потужні антиоксиданти, які допомагають захистити організм від шкідливих вільних радикалів. Регулярне вживання цикорію може знизити ризик хронічних захворювань, зокрема, хвороб серця та деяких видів раку.

Контроль ваги

Завдяки низькій калорійності та високому вмісту клітковини, цикорій може бути цінним доповненням до дієт для схуднення або контролю ваги. Клітковина сприяє насиченню, допомагаючи контролювати споживання калорій і підтримувати оптимальну норму енергії.

Недоліки цикорію

Алергічні реакції

Деякі люди можуть мати алергію на цикорій. Реакція може проявлятися у вигляді шкірного висипання, свербіння або затрудненого дихання. У таких випадках слід негайно проконсультуватися з лікарем, перед вживанням цикорію або будь-яких продуктів, що містять його.

Проблеми з травленням

Хоча цикорій може сприяти травленню, дехто може мати здуття живота, гази або діарею. Тому розпочинайте вживати рослину з невеликих кількостей і стежити за реакцією організму, аби уникнути будь-якого, ймовірного, дискомфорту.

Взаємодія з ліками

Цикорій може взаємодіяти з деякими ліками, зокрема, з препаратами для розрідження крові та ліками від діабету. Перед тим, як додавати його до свого раціону, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб переконатися у відсутності потенційних побічних ефектів.

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