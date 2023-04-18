Светлая седмица 2023 года: традиции и запреты Святой недели

Первая неделя после Пасхи имеет много названий: Светлая седмица, Пасхальная неделя, Светлая неделя, Святая неделя. Этот период включает семь дней – Пасху и шесть дней после нее.

В 2023 году Светлая неделя приходится на период с 16 по 22 апреля. В эти семь дней поста нет в среду и пятницу. Самовольно возлагать на себя пост запрещено. В Светлую неделю принято веселиться и отдыхать.

Первый понедельник после Пасхи: Поливаемый понедельник

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В этот день существует традиция обливать друг друга водой. Обычно парни обливают девушек, за что получают в подарок писанки. Кроме того, в этот день принято ходить в гости, но ходят только мужчины.

Вторник Пасхальной недели

В этот день продолжают ходить в гости – теперь только женщины. Мужчины остаются дома.

Среда Пасхальной недели

Этот день называли "Хороводница" - люди начинали водить хороводы вплоть до Святой Троицы. Кроме того, устраивались танцы и веселились.

Четверг Пасхальной недели: Навская Пасха

Этот день также называется Пасха мертвецов. Считается, что в этот день весть о том, что Пасха настала приходит в мир мертвых и они присоединяются к празднованию. В Навскую Пасху убирали могилы на кладбищах. В этот четверг также было принято присматривать себе невесту. Делалось это так: девушки собирались группами, пели песни и звали весну. В это время парни присматривали себе любимую.

Пятница Светлой седмицы

В этот день отмечают праздник иконы Божьей Матери "Живоносный источник", в церквях святят воду. Родители жены звали к себе в гости родителей мужа. Незамужние девушки в Светлую пятницу умывались холодной водой и верили, что она поможет им быть здоровыми и красивыми весь год.

Суббота Пасхальной недели

В этот день можно приступать к работе по дому, хотя веселье и гулянье продолжалось.

Пасхальная неделя: Красная горка

Этот день называется Красная горка. Он является первым днем поминальной Радоницкой недели. В воскресенье незамужним девушкам и неженатым парням запрещено было сидеть дома – плохая примета.

Что запрещено делать в Светлую неделю:

– В течение всей Святой недели запрещено тосковать и плакать по умершим.

– Нельзя соблюдать пост в период Светлой Седмицы, даже если вы берете Причастие.

– Запрещено проводить панихиды в период Светлой седмицы.

– В Светлую неделю запрещено венчаться, но разрешено крестить детей.

– Запрещено выбрасывать освященные продукты. Их нужно было съесть, разделить с родственниками или раздать бедным.

Напомним, мы уже писали о запретах и традициях Поливаного понедельника

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