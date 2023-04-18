Светлая седмица 2023 года: традиции и запреты Святой недели
Первая неделя после Пасхи имеет много названий: Светлая седмица, Пасхальная неделя, Светлая неделя, Святая неделя. Этот период включает семь дней – Пасху и шесть дней после нее.
В 2023 году Светлая неделя приходится на период с 16 по 22 апреля. В эти семь дней поста нет в среду и пятницу. Самовольно возлагать на себя пост запрещено. В Светлую неделю принято веселиться и отдыхать.
Первый понедельник после Пасхи: Поливаемый понедельник
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В этот день существует традиция обливать друг друга водой. Обычно парни обливают девушек, за что получают в подарок писанки. Кроме того, в этот день принято ходить в гости, но ходят только мужчины.
Вторник Пасхальной недели
В этот день продолжают ходить в гости – теперь только женщины. Мужчины остаются дома.
Среда Пасхальной недели
Этот день называли "Хороводница" - люди начинали водить хороводы вплоть до Святой Троицы. Кроме того, устраивались танцы и веселились.
Четверг Пасхальной недели: Навская Пасха
Этот день также называется Пасха мертвецов. Считается, что в этот день весть о том, что Пасха настала приходит в мир мертвых и они присоединяются к празднованию. В Навскую Пасху убирали могилы на кладбищах. В этот четверг также было принято присматривать себе невесту. Делалось это так: девушки собирались группами, пели песни и звали весну. В это время парни присматривали себе любимую.
Пятница Светлой седмицы
В этот день отмечают праздник иконы Божьей Матери "Живоносный источник", в церквях святят воду. Родители жены звали к себе в гости родителей мужа. Незамужние девушки в Светлую пятницу умывались холодной водой и верили, что она поможет им быть здоровыми и красивыми весь год.
Суббота Пасхальной недели
В этот день можно приступать к работе по дому, хотя веселье и гулянье продолжалось.
Пасхальная неделя: Красная горка
Этот день называется Красная горка. Он является первым днем поминальной Радоницкой недели. В воскресенье незамужним девушкам и неженатым парням запрещено было сидеть дома – плохая примета.
Что запрещено делать в Светлую неделю:
– В течение всей Святой недели запрещено тосковать и плакать по умершим.
– Нельзя соблюдать пост в период Светлой Седмицы, даже если вы берете Причастие.
– Запрещено проводить панихиды в период Светлой седмицы.
– В Светлую неделю запрещено венчаться, но разрешено крестить детей.
– Запрещено выбрасывать освященные продукты. Их нужно было съесть, разделить с родственниками или раздать бедным.
Напомним, мы уже писали о запретах и традициях Поливаного понедельника
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