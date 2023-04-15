Сытная закуска: гренки с чесноком за несколько минут
UaPortal предлагает приготовить быструю, простую и сытную закуску, которая подойдет как на праздничный стол, так и для перекуса.
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Ингредиенты:
– Батон – 200 г
– Яйца – 2 шт.
– Сметана – 1 ст. л.
– Чеснок – 1 зубчик
– Соль – по вкусу
– Масло – 25 г
Способ приготовления:
Пропустите чеснок через чеснокодавку. На сковороду вылейте растительное масло и хорошо разогрейте. Перемешайте яйца, сметану и соль. В смесь опустите хлеб и жарьте на сковороде до золотистой корочки. Готовые гренки смажьте чесноком.
Еще горячие гренки можно посыпать сыром – так получится вкуснее.
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