Ситна закуска: грінки з часником за кілька хвилин
UaPortal пропонує вам приготувати швидку, просту та ситну закуску, яка підійде як на святковий стіл, так і для перекусу.
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Інгредієнти:
– Батон – 200 г
– Яйця – 2 шт.
– Сметана – 1 ст. л.
– Часник – 1 зубчик
– Сіль – за смаком
– Олія – 25 г
Спосіб приготування:
Пропустіть часник через часникодавку. На сковорідку вилийте олію і добре розігрійте. Перемішайте яйця, сметану та сіль. В суміш опустіть хліб та смажте на сковорідці до золотавої скоринки. Готові грінки змастіть часником.
Ще гарячі грінки можна посипати сиром – так вийде ще смачніше.
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