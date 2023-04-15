Сытная закуска: гренки с чесноком за несколько минут

UaPortal предлагает приготовить быструю, простую и сытную закуску, которая подойдет как на праздничный стол, так и для перекуса.

Читайте также: Как приготовить салат с тунцем и медовой заправкой.

Ингредиенты:

– Батон – 200 г

– Яйца – 2 шт.

– Сметана – 1 ст. л.

– Чеснок – 1 зубчик

– Соль – по вкусу

– Масло – 25 г

Способ приготовления:

Пропустите чеснок через чеснокодавку. На сковороду вылейте растительное масло и хорошо разогрейте. Перемешайте яйца, сметану и соль. В смесь опустите хлеб и жарьте на сковороде до золотистой корочки. Готовые гренки смажьте чесноком.

Видео дня

Еще горячие гренки можно посыпать сыром – так получится вкуснее.

Советуем обратить внимание на рецепт гомбовцев – традиционного закарпатского блюда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !