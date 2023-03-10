Теплеет с каждым днем: Прогноз погоды в Киеве на 11 марта

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 11 марта. Для этого использовались данные, предоставленные сайтом weather.com.

Преимущественно облачно с максимальной температурой 10 градусов Цельсия и минимальной температурой 6 градусов Цельсия. По ощущениям около 6 градусов по Цельсию при скорости ветра 6,6 м/с с северо-западного направления и влажности 67%.

Угрозы осадков нет, но она может измениться ближе к концу дня. Густая облачность может значительно снизить температуру в светлое время суток, поэтому, позаботьтесь о теплой одежде.

Время восхода солнца 11 марта – 6:21 утра, время заката – 17:54 вечера, что дает примерно 11 часов дневного света.

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