Теплішає з кожним днем: Прогноз погоди у Києві на 11 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 11 березня. Для цього використовувалися дані, надані сайтом weather.com.

Переважно хмарно з максимальною температурою 10 градусів Цельсія та мінімальною температурою 6 градусів Цельсія. За відчуттями близько 6 градусів за Цельсієм при швидкості вітру 6,6 м/с із північно-західного напрямку та вологості 67%.

Загрози опадів немає, але вона може змінитися ближче до кінця дня. Густа хмарність може значно знизити температуру у світлий час доби, тому подбайте про теплий одяг.

Відео дня

Час сходу сонця 11 березня – 6:21 ранку, час заходу сонця – 17:54 вечора, що дає приблизно 11 годин денного світла.

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