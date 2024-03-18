Теплые воспоминания с детства: рецепт вкусных и душистых ватрушек

Если хозяйка хочет наполнить жилище теплом и уют, то часто он может прибегнуть к выпеканию чего-то вкусного, к примеру ватрушек, которые дополняют чаепитие неповторимым ароматом. Эта сдоба сохраняет в себе вкус детских воспоминаний.

Возможно, кажется, что приготовить ее собственноручно – это сложная задача, но это не так. Ваши родные будут в восторге от домашних ватрушек, которые затмят любые купленные сладости. Уникальным рецептом поделился УНИАН.

Для теста нужно:

мука - 2 ст.;

сахар – 1 ст. л.;

растительное масло или маргарин – 2 ст. л.;

яйца - 1 шт.;

дрожжи сухие – 1,5 ч. л.;

соль;

молоко – 0,5 стакана;

ванильный сахар – 1 ч.л.

Читайте также: Как приготовить творожную запеканку с изюмом

Компоненты для начинки:

сыр – 1 стакан;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1,5 ст. л.;

мука - 1 ч. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

соль.

Пошаговый рецепт:

Начинаем со смешивания теплого молока с дрожжами в миксере до полного соединения. Далее, вливаем яйцо, добавляем немного сахара и соли и все хорошо перемешиваем. Постепенно вводим муку, месим мягкое тесто. В заключение добавляем теплое масло или растопленный маргарин. Перекладываем тесто в миску, закрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 часа. После этого легко обминаем тесто и снова отставляем под пленку на 40 минут. Раскатываем тесто в длинный жгут, разрезаем на 10 равных частей, формируем каждую в шар, слегка сплющиваем и выкладываем на противень, смазанный маслом. С помощью дна стакана делаем в каждой булочке углубление. Для начинки протираем творог через мелкое сито. Смешиваем с яйцом, ванильным и обычным сахаром, добавляем соль и муку, тщательно перемешиваем. Выкладываем начинку в подготовленные булочки, накрываем их полотенцем и оставляем на 20 минут. Затем смазываем поверхность каждой взбитым яйцом и выпекаем в духовке, разогретой до 200°C в течение 15 минут.

Напомним, раньше мы рассказывали рецепт шоколадных сырников, которые готовятся очень просто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !