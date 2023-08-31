Типичные ошибки в макияже, из-за которых женщины выглядят старше: советы, как их избежать

Ошибки в макияже могут существенно повлиять на то, как человек выглядит, часто делая его старше, чем он на самом деле. UAportal подготовил советы, как избежать этих распространенных ошибок и добиться более молодого и привлекательного образа.

Чрезмерное использование тонального крема

Чрезмерное нанесение тонального крема может создать тяжелый и неуклюжий вид, подчеркивая мимические линии, морщинки и текстуру кожи. Чтобы избежать этого, рекомендуется выбирать тональный крем, отвечающий тону кожи, и наносить его экономно. Легкое прикосновение и тщательное растушевывание приведет к более естественному и молодому виду.

Пренебрежение бровями

С возрастом брови имеют склонность становиться менее густыми или терять свою форму. Если не ухаживать за ними и не подкрашивать их, лицо может выглядеть постарше. Чтобы решить эту проблему, важно придавать бровям форму и подчеркивать их, используя карандаш для бровей или пудру, соответствующую естественному цвету волос.

Использование темной помады

Использование темных оттенков помады также может прибавить возрасту. Темные цвета могут сделать губы тоньше и привлечь внимание к мелким морщинкам вокруг рта. Рекомендуется выбирать более светлые и более яркие оттенки помады, которые дополняют тон кожи, такие как розовый, коралловый и невообразимый.

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Отсутствие румян

С возрастом кожа теряет свой естественный румянец и блеск. Нанесение румян может помочь вернуть молодость и придать выразительность лицу. Рекомендуется выбирать цвет румян, который подходит к тону кожи, и наносить их на яблоки щек.

Недостаточно внимания к уходу

Подходящий уход за кожей имеет важное значение для сохранения молодости. Игнорирование очистки, увлажнения и защиты может привести к сухости, тусклости и появлению мимических и глубоких морщин. Создание процедуры ухода за кожей, включающей регулярную очистку, увлажнение и использование солнцезащитного крема, поможет сохранить кожу здоровой и молодой на вид.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ.

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