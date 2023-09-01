Топ-3 лживых фраз, которые говорят о токсичных отношениях

В токсических отношениях общение часто пронизано лживыми фразами, увековечивающими цикл недоверия и манипуляций. Эти фразы служат для сохранения контроля, избегания ответственности и подрыва благосостояния обоих людей в отношениях.

UАportal подготовил три наиболее употребительных формулировок, которые можно понять, чтобы уйти от негативного влияния или начать более здоровое общение с человеком.

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"Я ничего не сделал"

Одна из самых распространенных фраз в нездоровых отношениях – "Я ничего не сделал". Ее часто используют люди, отказывающиеся брать на себя ответственность за свои действия или поведение. Отрицая всякую вину, они избегают столкновения с последствиями и перекладывают обвинения на своего партнера.

"Ты слишком остро реагируешь"

Еще одна негативная фраза, характеризующая плохие отношения, – это "Ты преувеличиваешь". Она используется для того, чтобы не реагировать на подлинные эмоции и беспокойство другого человека. Фраза обесценивает чувства и заставляет поверить, что реакция необоснованна или гиперболизирована.

"Можешь быть уверенным, что это больше не повторится"

Третья обманчивая фраза, которую часто можно услышать в токсических отношениях – это "Я уверяю тебя, что это больше не повторится". Ее часто используют после измены или обидного поступка. Однако она часто неискренна и бессодержательна, поскольку человек может продолжать демонстрировать то же поведение, не прилагая настоящих усилий, чтобы измениться.

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