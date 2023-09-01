Топ-3 брехливих фраз, які говорять про токсичні стосунки

У токсичних стосунках спілкування часто пронизане брехливими фразами, які увічнюють цикл недовіри та маніпуляцій. Ці фрази слугують для збереження контролю, уникнення відповідальності та підриву добробуту обох людей у стосунках.

UАportal підготував три найбільш вживаних формулювань, які можна зрозуміти, щоб піти від негативного впливу або розпочати більш здорове спілкування з людиною.

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"Я нічого не зробив"

Одна з найпоширеніших фраз в нездорових стосунках – "Я нічого не зробив". Її часто використовують люди, які відмовляються брати на себе відповідальність за свої дії або поведінку. Заперечуючи будь-яку провину, вони уникають зіткнення з наслідками і перекладають звинувачення на свого партнера.

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"Ти надто гостро реагуєш"

Ще одна негативна фраза, яка характеризує погані стосунки, – це "Ти перебільшуєш". Вона використовується для того, щоб не реагувати на справжні емоції та занепокоєння іншої людини. Фраза знецінює почуття і змушує повірити, що реакція є необґрунтованою або гіперболізованою.

"Можеш бути впевненим, що це більше не повториться"

Третя оманлива фраза, яку часто можна почути в токсичних відносинах, – це "Я запевняю тебе, що це більше не повториться". Її часто використовують після зради або образливого вчинку. Однак вона часто є нещирою і беззмістовною, оскільки людина може продовжувати демонструвати ту саму поведінку, не докладаючи справжніх зусиль, щоб змінитися.

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