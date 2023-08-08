Топ-5 лучших фильмов о супергероях: отличная подборка для компании друзей
UAportal подготовил подборку интересных фильмов о супергероях, вышедших на экраны в 2018-2021 годах. Благодаря увлекательным экшн-сценам и убедительным сюжетам, эти киноленты очаровали зрителей по всему миру.
"Черная Пантера"
Рейтинг IMDB 7.3/10
Жанр: супергеройский, боевик, приключенческий
Страна: США
Продолжительность: 134 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Кевин Файге
Сюжет разворачивается в технологически развитой африканской стране Ваканди, где Т'Чака, новый король всех владений и Черная пантера, должны защищать королевство от внутренних и внешних угроз.
"Мстители: Война бесконечности"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: супергеройский, боевик, приключенческий
Страна: США
Продолжительность: 149 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Кевин Файге
Мстители и их союзники-супергерои сталкиваются со своим опасным врагом – Таносом, который стремится завладеть шестью камнями Вечности и повлиять на конец Вселенной.
"Человек-Паук: Вокруг Вселенной"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: супергеройский, анимация, боевик
Страна: США
Продолжительность: 117 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Ави Арад, Эми Паскаль, Фил Лорд, Кристофер Миллер
Майлзо Моралес, подросток, который становится новым Человеком-Пауком в своей реальности. Когда несколько замеров сталкиваются, главный герой объединяется с другими версиями "суперпауков", чтобы спасти все миры от серьезной опасности.
"Джокер"
Рейтинг IMDB 8.4/10
Жанр: супергеройский, криминальный, драма
Страна: США
Продолжительность: 122 мин
Год: 2019
Главный продюсер: Тодд Филлипс, Брэдли Купер, Эмма Тиллингер Коскофф
Зрители имеют возможность стать свидетелями превращения Артура Флека, комика-неудачника, в культового злодея Бэтмена.Фильм углубляется в психологическое падение главного героя, раскрывая общественное давление и личные трагедии, заставляющие его принять свое хаотическое альтер-эго.
"Человек-паук: Домой пути нет"
Рейтинг IMDB: 8.9/10
Жанр: супергеройский, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 147 мин
Год: 2021
Главный продюсер: Кевин Файге, Эми Паскаль
Когда общество узнает о тайной личности Питера Паркера, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы исправить все последствия своих действий. Главный герой отправляется в опасное путешествие через мультивселенную, где встречает знакомые лица из разных временных линий Человека-паука и сталкивается с жизненными проблемами.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных сериалах о супергероях.
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