Топ-5 найкращих фільмів про супергероїв: чудова добірка для компанії друзів
UAportal підготував добірку цікавих фільмів про супергероїв, що вийшли на екрани у 2018-2021 роках. Завдяки захопливим екшн-сценам та переконливим сюжетам, ці кінострічки зачарували глядачів по всьому світу.
"Чорна Пантера"
Рейтинг IMDB 7.3/10
Жанр: супергеройський, бойовик, пригодницький
Країна: США
Тривалість: 134 хв
Рік: 2018
Головний продюсер: Кевін Файґе
Сюжет розгортається в технологічно розвиненій африканській країні Ваканді, де Т'Чака, новий король усіх володінь, і Чорна пантера, мусять захищати королівство від внутрішніх і зовнішніх загроз.
"Месники: Війна нескінченності"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: супергеройський, бойовик, пригодницький
Країна: США
Тривалість: 149 хв
Рік: 2018
Головний продюсер: Кевін Файґе
Месники та їхні союзники-супергерої зіштовхуються зі своїм найнебезпечнішим ворогом – Таносом, який прагне заволодіти шістьма каменями Вічності та спричинити кінець Всесвіту.
"Людина-Павук: Навколо Всесвіту"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: супергеройський, анімація, бойовик
Країна: США
Тривалість: 117 хв
Рік: 2018
Головний продюсер: Аві Арад, Емі Паскаль, Філ Лорд, Крістофер Міллер
Майлзо Моралес, підліток, який стає новою Людиною-Павуком у своїй реальності. Коли кілька вимірів зіштовхуються, головний герой об'єднується з іншими версіями "суперпавуків", щоб врятувати всі світи від серйозної небезпеки.
"Джокер"
Рейтинг IMDB 8.4/10
Жанр: супергеройський, кримінальний, драма
Країна: США
Тривалість: 122 хв
Рік: 2019
Головний продюсер: Тодд Філліпс, Бредлі Купер, Емма Тіллінгер Коскофф
Глядачі мають можливість стати свідками перетворення Артура Флека, коміка-невдахи, на культового лиходія Бетмена.Фільм заглиблюється у психологічне падіння головного героя, розкриваючи суспільний тиск та особисті трагедії, які змушують його прийняти своє хаотичне альтер-его.
"Людина-павук: Додому шляху нема"
Рейтинг IMDB: 8.9/10
Жанр: супергеройський, бойовик, пригоди
Країна: США
Тривалість: 147 хв
Рік: 2021
Головний продюсер: Кевін Файґе, Емі Паскаль
Коли суспільство дізнається про таємну особистість Пітера Паркера, він звертається по допомогу до Доктора Стренджа, щоб виправити всі наслідки своїх дій. Головний герой відправляється в небезпечну подорож через мультивсесвіт, де він зустрічає знайомі обличчя з різних часових ліній Людини-павука та зіштовхується з життєвими проблемами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпопулярніші серіали про супергероїв.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!