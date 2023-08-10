Топ-5 интригующих фактов об актере Райане Гослинге: школьное прозвище "Проблема" и джазовый гитарист

Райан Гослинг, один из самых популярных и востребованных актеров Голливуда, покорил поклонников своим талантом и обаянием. Хотя может показаться, что поклонники знают о нем все, есть несколько интригующих фактов, которые могут удивить.

Джазовый гитарист

Одним из интересных фактов о Гослинге является его скрытый талант джазового гитариста. Неудивительно, что он обладает разными талантами, но знали ли вы, что вместе со своим другом Заком Шилдсом он основал группу под названием Dead Man's Bones? Под псевдонимом Baby Goose Гослинг выпустил свой первый альбом Dead Man's Bones в 2009 году. Эта музыкальная сторона Гослинга добавляет еще один аспект его и без того впечатляющего репертуара.

Школьное прозвище "Проблема"

В школьные годы Гослинг имел довольно неожиданное прозвище - "Проблема". Это может стать неожиданностью для тех, кто ассоциирует его с закрытой и сдержанной личностью. Однако его бурное детство сыграло значительную роль в формировании его характера. Прозвище "Проблема" отражает опыт, который сформировал его таким, каков он есть сегодня.

Предпочитает уединение, когда не работает

Гослинг признается, что во внерабочее время предпочитает уединение. Эта склонность к конфиденциальности прослеживается еще с его независимого позднего детства. Именно этот аспект его личности резонирует со многими поклонниками, ценящими его способность находить утешение в моменты одиночества.

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Отреставрировал Chevrolet Malibu в 1973 году

Когда Гослинг взялся за роль таинственного голливудского каскадера в фильме Драйв, он приложил немало усилий, чтобы подготовиться к роли. Он не только продемонстрировал блестящую игру, но отреставрировал Chevrolet Malibu 1973 года выпуска, на котором ездит его герой в фильме. Такая преданность своему ремеслу демонстрирует стремление Гослинга привнести подлинность в свои роли.

Джентльменское поведение

Несмотря на то, что Гослинг играет напряженных персонажей на экране, он известен своим джентльменским поведением. Во время съемок фильма "Все лучшее" у него была сцена, где он дернул Кирстен Данст за волосы. Чувствуя угрызения совести, он прислал ей цветы, чтобы попросить прощения. Этот жест подчеркивает его внимательность и заботу о своих коллегах.

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