Топ-5 інтригуючих фактів про актора Райана Гослінга: шкільне прізвисько "Халепа" та джазовий гітарист

Райан Гослінг, один з найпопулярніших і найбільш затребуваних акторів Голлівуду, підкорив шанувальників своїм талантом і чарівністю. Хоча може здатися, що прихильники знають про нього все, є кілька інтригуючих фактів, які можуть здивувати.

Джазовий гітарист

Одним із цікавих фактів про Гослінга є його прихований талант джазового гітариста. Не дивно, що він володіє різними талантами, але чи знали ви, що разом зі своїм другом Заком Шилдсом він заснував гурт під назвою Dead Man's Bones? Під псевдонімом "Baby Goose" Гослінг випустив свій перший альбом Dead Man's Bones у 2009 році. Ця музична сторона Гослінга додає ще один аспект до його і без того вражаючого репертуару.

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Шкільне прізвисько "Халепа"

У шкільні роки Гослінг мав досить несподіване прізвисько – "Халепа". Це може стати несподіванкою для тих, хто асоціює його з його закритою та стриманою особистістю. Однак його бурхливе дитинство відіграло значну роль у формуванні його характеру. Прізвисько "Халепа" відображає досвід, який сформував його таким, яким він є сьогодні.

Віддає перевагу усамітненню, коли не працює

Гослінг зізнається, що в позаробочий час віддає перевагу усамітненню. Ця схильність до приватності простежується ще з його незалежного пізнього дитинства. Саме цей аспект його особистості резонує з багатьма шанувальниками, які цінують його здатність знаходити розраду в моменти самотності.

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Відреставрував Chevrolet Malibu 1973 року

Коли Гослінг взявся за роль таємничого голлівудського каскадера у фільмі "Драйв", він доклав чимало зусиль, щоб підготуватися до ролі. Він не лише продемонстрував блискучу гру, але й відреставрував Chevrolet Malibu 1973 року випуску, на якому їздить його герой у фільмі. Така відданість своєму ремеслу демонструє прагнення Гослінга привнести автентичність у свої ролі.

Джентльменська поведінка

Незважаючи на те, що Гослінг грає напружених персонажів на екрані, він відомий своєю джентльменською поведінкою. Під час зйомок фільму "Все найкраще" у нього була сцена, де він смикнув Кірстен Данст за волосся. Відчуваючи докори сумління, він надіслав їй квіти, щоб попросити вибачення. Цей жест підкреслює його уважність і турботу про своїх колег-зірок.

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