Топ-5 комедийных фильмов: приготовьтесь смеяться вслух

Хорошая комедия всегда способна поднять настроение и отвлечь от ежедневного стресса. UAportal составил для вас список из пяти лучших комедийных фильмов 2018-2020 годов.

Все они имеют рейтинг IMDB от 8 до 9, так что приготовьтесь к серьезному смеху в кругу семьи или друзей.

UАportal представляет вам лучшие комедийные фильмы

Первым из них является "Книжный магазин" (2019). Комедийный фильм с рейтингом IMDB 8,2/10 был снят в США режиссером Оливией Уайлд. Это уморительная история о двух лучших друзьях, которые пытаются наверстать упущенное время на выпускном вечере перед тем, как разойтись по разным колледжам с совершенно разными путями. Хронометраж фильма составляет всего 102 минуты, что делает его идеальным для приятного вечера в кругу семьи или друзей.

UАportal представляет вам лучшие комедийные фильмы

Следующим идет фильм "Дэдпул 2" (2018). С рейтингом IMDB 8/10 эта экшн-комедия завоевала сердца многих зрителей. Фильм снят в США режиссером Дэвидом Лейчем и рассказывает нам историю об антигерое, который формирует отряд X-Force, чтобы защитить молодого мутанта от Кейбла, путешественника во времени. Продолжительность фильма – 119 минут, он полон юмора и захватывающих сцен, которые не оставят вас равнодушными.

UАportal представляет вам лучшие комедийные фильмы

Другой обязательный для просмотра комедийный фильм – "Мгновенная семья" (2018). Он имеет рейтинг 8/10 на IMDB, а его продюсером является Шон Андерс. Этот снятый в Америке фильм рассказывает нам историю двух родителей, которые решают взять на воспитание троих детей – но вскоре они понимают, насколько это может быть сложно.

Его продолжительность составляет 118 минут, что делает его идеальным для проведения качественного семейного времени вместе, смеясь над некоторыми забавными моментами.

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UАportal представляет вам лучшие комедийные фильмы

Далее следует фильм "Дамбо" (2019) с рейтингом 8/10 на IMDB. Эта фантастическая приключенческая драма была снята в США режиссером Тимом Бертоном и рассказывает нам историю о владельце цирка Максе Медичи.

Он нанимает бывшую звезду Холта Фарриера для ухода за Дамбо, слоненком, родившимся с огромными ушами, которые позволяют ему летать. Этот фильм продолжительностью 112 минут заставит вас смеяться вслух благодаря своим остроумным диалогам.

UАportal представляет вам лучшие комедийные фильмы

И последний, но не менее важный фильм – Yesterday (2019), еще одна британская романтическая комедия режиссера Дэнни Бойла с Химешем Пателем в главной роли Джека Малика, начинающего певца-песенника, чьи мечты сбываются. Однажды просыпается единственным человеком на земле, знающим все песни Beatles, когда-либо написанные – никто не слышал их раньше!

Музыкальная комедия заработала 8/10 баллов на IMDB за 116 минут просмотра. Это делает ее идеальным вариантом, когда вам нужно что-то легкомысленное, но в то же время содержательное.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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