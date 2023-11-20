Топ-5 лучших блюд для здорового завтрака

Начните утро правильно с этих 5 блюд для здорового завтрака. От тостов из авокадо до фруктовых полос – UAportal подобрал лучшие варианты, которые помогут зарядиться энергией на целый день.

Тосты из авокадо

Тосты из авокадо – это простой и питательный вариант завтрака, который приобрел популярность за последние годы. Он готовится из цельнозернового хлеба, спелых авокадо и посыпается морской солью, являющейся хорошим источником полезных жиров, клетчатки и витаминов. Сливочное авокадо дополняет хрустящий хлеб, создавая вкусный и сытный способ начать день.

Овсяная каша с ягодами и орехами

Овес – это отличный источник растворимой клетчатки, способствующий снижению уровня холестерина в крови и улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Добавление свежих ягод и орехов обогащает кашу антиоксидантами и здоровыми жирами, что способствует поддержанию иммунитета.

Яичница с овощами

Яйца – источник высококачественного белка и важных микроэлементов. Добавление свежих овощей, таких как шпинат, помидоры или перец, увеличивает содержание витаминов и минералов, снабжая организм питательными веществами и антиоксидантами.

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Гречневая каша с медом и орехами

Гречка – это ценный источник белка и сложных углеводов, помогающих удерживать чувство сытости на длительное время. Добавление меда и орехов улучшает не только вкус блюда, но обеспечивает организм здоровыми жирами.

Смузи-боул

Смузи-боул – это освежающий и питательный вариант завтрака. Смешав разнообразные фрукты, овощи и жидкое основание, такое как миндальное молоко или кокосовая вода, можно насладиться источником витаминов и минералов. Дополните его свежими фруктами, орехами, семенами и мюсли по выбору, чтобы дополнить вкус. Сытный смузи – это отличный способ начать свой день.

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