Топ-5 лучших фильмов для незабываемых киновечеров с друзьями: проведите время в приятной атмосфере
Киновечера с друзьями – это всегда приятные воспоминания, наполненные смехом и эмоциональностью. UAportal подготовил подборку из пяти увлекательных фильмов 2018-2021 годов, идеально подходящих для таких мероприятий.
"Начало"
Рейтинг IMDb: 8.8
Жанр: Боевик, приключения, фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 148 мин
Год: 2010
Главный продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас
Филь приглашает зрителей в удивительное путешествие в царство сновидений, где искусный вор Доменик Кобб проникает в сознание людей, чтобы похитить ценную информацию. Этот увлекательный экшн отличается звездным актерским составом, потрясающими визуальными эффектами и сложным сюжетом, который будет держать вас в напряжении до конца.
"Baby Driver"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Боевик, криминал, музыка
Страна: Великобритания, США
Продолжительность: 113 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Нира Парк, Тим Беван, Эрик Феллнер
В центре внимания – талантливый молодой водитель-беглец по имени Бэйби, оказавшийся в мире криминала и романтики. Этот стильный и увлекательный фильм с адреналиновыми автомобильными гонками и невероятным саундтреком гарантирует незабываемые впечатления от просмотра кинотеатра.
"Убирайся"
Рейтинг IMDb: 7.7
Жанр: Ужасы, мистика, триллер
Страна: США, Япония.
Продолжительность: 104 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Шон МакКиттрик, Джейсон Блум, Эдвард Г. Хэмм-младший, Джордан Пил
Главный герой – Крис, молодой афроамериканец, раскрывающий ужасную тайну во время посещения семьи своей девушки. Режиссер Джордан Пил в этом фильме заставляет погрузиться в расовую динамику и общественные нормы, даря мощные месседжи и моменты, от которых мороз по коже.
"Безумно богатые азиаты"
Рейтинг IMDb: 6.9
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна: США
Продолжительность: 120 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Нина Якобсон, Брэд Симпсон, Джон Пенотти
Фильм приглашает зрителей в экстравагантный мир сингапурской элиты, где Рэйчел Чу сопровождает своего парня Ника Янга на свадьбе его лучшего друга. Эта романтическая комедия исследует темы любви, семьи и культурной идентичности, которые не оставят вас равнодушными.
"Самый большой шоумен"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Биография, драма, мюзикл
Страна: США
Продолжительность: 105 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Лоренс Марк, Питер Чернин, Дженно Топпинг
Это масштабный мюзикл, вдохновленный реальной историей Ф.Т. Барнума, создавшего легендарный современный цирк. Этот визуально потрясающий фильм включает в себя музыкальные номера, искренний рассказ, принятие своей уникальности и путь к собственной мечте.
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