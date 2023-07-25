Топ-5 найкращих фільмів для незабутніх кіновечорів з друзями: проведіть час у приємній атмосфері

Кіновечори з друзями – це завжди приємні спогади, що наповнені сміхом та емоційністю. UAportal підготував добірку з п'яти захопливих фільмів 2018-2021 років, які ідеально підходять для таких заходів.

"Початок"

Рейтинг IMDb: 8.8

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 148 хв

Рік: 2010

Головний продюсер: Крістофер Нолан, Емма Томас

Філь запрошує глядачів у дивовижну подорож до царства сновидінь, де вправний злодій Доменік Кобб проникає у свідомість людей, щоб викрасти цінну інформацію. Цей захопливий екшн вирізняється зірковим акторським складом, приголомшливими візуальними ефектами та складним сюжетом, який триматиме вас у напрузі до самого кінця.

Відео дня

"На драйві"

Рейтинг IMDb 7.6

Жанр: Бойовик, кримінал, музика

Країна: Великобританія, США

Тривалість: 113 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Ніра Парк, Тім Беван, Ерік Феллнер

У центрі уваги – талановитий молодий водій-втікач, на ім'я Бейбі, що опинився у світі криміналу та романтики. Цей стильний і захопливий фільм з адреналіновими автомобільними перегонами та неймовірним саундтреком, гарантує незабутні враження від перегляду кінотеатру.

"Пастка"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна: США, Японія

Тривалість: 104 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Шон Маккіттрік, Джейсон Блум, Едвард Г. Гемм-молодший, Джордан Піл

Головний герой – Кріс, молодий афроамериканець, який розкриває жахливу таємницю під час відвідин сім'ї своєї дівчини. Режисер Джордан Піл у цьому фільмі змушує заглибитися в расову динаміку та суспільні норми, даруючи потужні меседжі та моменти, від яких мороз по шкірі.

"Шалено багаті азійці"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна: США

Тривалість: 120 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Ніна Якобсон, Бред Сімпсон, Джон Пенотті

Фільм запрошує глядачів в екстравагантний світ сінгапурської еліти, де Рейчел Чу супроводжує свого хлопця Ніка Янга на весіллі його найкращого друга. Ця романтична комедія досліджує теми кохання, сім'ї та культурної ідентичності, які точно не залишать вас байдужими.

"Найвеличніший шоумен"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Біографія, драма, мюзикл

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Лоренс Марк, Пітер Чернін, Дженно Топпінг

Це масштабний мюзикл, натхненний реальною історією Ф.Т. Барнума, який створив легендарний сучасний цирк. Цей візуально приголомшливий фільм включає музичні номери, щиру розповідь, прийняття своєї унікальності та шлях до власної мрії.

Раніше, UaPortal порекомендував підбірку найкращих комедійних фільмів останніх років.

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