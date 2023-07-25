Топ-5 лучших фильмов для незабываемых киновечеров с друзьями: проведите время в приятной атмосфере

Киновечера с друзьями – это всегда приятные воспоминания, наполненные смехом и эмоциональностью. UAportal подготовил подборку из пяти увлекательных фильмов 2018-2021 годов, идеально подходящих для таких мероприятий.

"Начало"

Рейтинг IMDb: 8.8

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 148 мин

Год: 2010

Главный продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас

Филь приглашает зрителей в удивительное путешествие в царство сновидений, где искусный вор Доменик Кобб проникает в сознание людей, чтобы похитить ценную информацию. Этот увлекательный экшн отличается звездным актерским составом, потрясающими визуальными эффектами и сложным сюжетом, который будет держать вас в напряжении до конца.

Видео дня

"Baby Driver"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Боевик, криминал, музыка

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 113 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Нира Парк, Тим Беван, Эрик Феллнер

В центре внимания – талантливый молодой водитель-беглец по имени Бэйби, оказавшийся в мире криминала и романтики. Этот стильный и увлекательный фильм с адреналиновыми автомобильными гонками и невероятным саундтреком гарантирует незабываемые впечатления от просмотра кинотеатра.

"Убирайся"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна: США, Япония.

Продолжительность: 104 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Шон МакКиттрик, Джейсон Блум, Эдвард Г. Хэмм-младший, Джордан Пил

Главный герой – Крис, молодой афроамериканец, раскрывающий ужасную тайну во время посещения семьи своей девушки. Режиссер Джордан Пил в этом фильме заставляет погрузиться в расовую динамику и общественные нормы, даря мощные месседжи и моменты, от которых мороз по коже.

"Безумно богатые азиаты"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна: США

Продолжительность: 120 мин

Год: 2018

Главный продюсер: Нина Якобсон, Брэд Симпсон, Джон Пенотти

Фильм приглашает зрителей в экстравагантный мир сингапурской элиты, где Рэйчел Чу сопровождает своего парня Ника Янга на свадьбе его лучшего друга. Эта романтическая комедия исследует темы любви, семьи и культурной идентичности, которые не оставят вас равнодушными.

"Самый большой шоумен"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Биография, драма, мюзикл

Страна: США

Продолжительность: 105 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Лоренс Марк, Питер Чернин, Дженно Топпинг

Это масштабный мюзикл, вдохновленный реальной историей Ф.Т. Барнума, создавшего легендарный современный цирк. Этот визуально потрясающий фильм включает в себя музыкальные номера, искренний рассказ, принятие своей уникальности и путь к собственной мечте.

Ранее, UaPortal порекомендовал подборку лучших комедийных фильмов последних лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!