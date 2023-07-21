Підбірка найкращих комедійних фільмів останніх років: нескінченний сміх гарантовано

Комедії не лише підімають настрій, але й допомагають втекти від реальності. UAportal підготував добірку фільмів, які гарантують нескінченний сміх і розваги.

"Шалено багаті азіати"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: комедія

Країна: США

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2018

Режисер: Джон Чу

У блискучому світі сінгапурських ультрабагатіїв професорка економіки Рейчел Чу супроводжує свого хлопця Ніка Янга на весіллі його найкращого друга. Рейчел не знала, що сім'я Ніка – одна з найбагатших у країні. Пробираючись крізь розкішний і підступний ландшафт вищого світу, Рейчел стикається з несхвальними родичами, заздрісними світськими левицями та пильним оком грізної матері Ніка.

Відео дня

"Готель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: комедія

Країна: США

Тривалість: 159 хвилин

Рік: 2014

Режисер: Вес Андерсон

Ця візуально приголомшлива і примхлива комедія, дія якої відбувається у вигаданій європейській країні Зубрівці в 1930-х роках, розповідає про пригоди Гюстава Х., легендарного консьєржа культового готелю "Гранд Будапешт", і його вірного протеже Зеро Мустафи. Коли Гюстава звинувачують у вбивстві після того, як він успадкував безцінну картину, дует вирушає в божевільну подорож, щоб довести свою невинуватість.

"Кролик Джоджо"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: комедія

Країна: Нова Зеландія

Тривалість: 168 хвилин

Рік: 2019

Режисер: Тайка Вайтіті

У цій зухвалій сатиричній стрічці, дія якої розгортається під час Другої світової війни, Джоджо Бецлер, молодий німецький хлопець, палко відданий Гітлеру та його нацистському режиму, виявляє єврейську дівчинку, яка переховується в його домі. Разом зі своїм уявним другом, ексцентричною версією Адольфа Гітлера, який є його довіреною особою, Джоджо змушений протистояти своїм упередженням і боротися з суперечливими емоціями.

"Освіта"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: комедія

Країна: США

Тривалість: 162 хвилини

Рік: 2019

Режисер: Олівія Вайлд

Фільм розповідає про веселі пригоди Моллі та Емі, двох найкращих подруг, які напередодні випускного усвідомлюють, що пропустили квінтесенцію підліткового досвіду. Вирішивши надолужити згаяне, вони вирушають у шалену ніч вечірок, зустрічей з ексцентричними однокласниками та несподіваних одкровень.

"Фаворитка"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: комедія

Країна: Ірландія

Тривалість: 179 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Йоргос Лантімос

Фільм змальовує похмуро-комедійний портрет боротьби за владу при дворі королеви Анни. Дві кузини, Сара Черчілль та Абіґейл Мешем, змагаються за прихильність та вплив королеви, і їхнє суперництво набуває макіавеллівських масштабів.

Нагадаємо, UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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