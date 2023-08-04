Топ-5 лучших фильмов о школе: окунитесь в атмосферу уроков и первой любви

Если вы любите кино о школе, взрослении и первой любви, то эта подборка точно вам понравится. UAportal подготовил пять фильмов этого жанра.

"Преимущества быть простаком"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Драма, романтика

Страна: США

Продолжительность: 102 минуты

Год производства: 2012

Главный продюсер: Джон Малкович

Чарли, интровертный и социально угловатый первокурсник старшей школы, который не может найти себе друзей. Преодолев сложности подросткового возраста, главный герой заводит дружбу с Сэмом и Патриком. Вместе они отправляются в трансформационное путешествие самопознания, исследуя темы любви, дружбы и горько-сладкой красоты взросления.

"Легкая пятерка"

Рейтинг IMDB 7.0

Жанр: Комедия, романтика

Страна: США

Продолжительность: 92 минуты

Год производства: 2010

Главный продюсер: Занне Девайн

Олив оказывается в центре школьных сплетен, делая вид, что имеет репутацию развратной девушки. Когда ее вымышленные истории выходят из-под контроля, девушку начинают обливать грязью. Следовательно, девушка преодолевает последствия своего поступка и усваивает ценные уроки о честности, самовыражении и честности.

"Суперплохой"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 113 минут

Год производства: 2007

Главный продюсер: Джадд Апатоу

Лучшие друзья Сет и Эван одолевают трудности последних недель обучения в старшей школе. Решив отличиться перед выпускным, дуэт уходит в дикое приключение с вечеринками, романтикой и неожиданными встречами.

"Плохие девочки"

Рейтинг IMDB 7.0

Жанр: Комедия

Страна: США, Канада

Продолжительность: 97 минут

Год производства: 2004

Главный продюсер: Лорн Майклз

Проведя все детство в Африке, подросток Кейди Герон, попадает в безжалостный мир старшей школы, в которой царит социальная иерархия. Ее привлекают в манипулятивные схемы популярной группировки "Пластики", в которой девушка усваивает ценные уроки о подлинной дружбе и поддержке.

"Гарри Поттер и принц-полукровка"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Приключения, фэнтези

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 153 минуты

Год производства: 2009

Главный продюсер: Дэвид Гейман

Это шестая часть любимой серии о Гарри Поттере. Школа колдовства Хогвартс страдает от угрозы со стороны Лорда Водеморта. Гарри и его друзья, преодолевая подростковые романы и другие трудности, находят важные подсказки о прошлом Темного Лорда.

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