Топ-5 самых интересных детективов и триллеров: фильмы, которые потрескают ваши нервы
Вы любите жуткие убийства, нераскрытые тайны и непредсказуемые сюжетные повороты? Тогда этот сборник точно для вас. UAportal подготовил топ-5 интереснейших детективов и триллеров.
"Засуха"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Детектив
Страна: Австралия
Продолжительность: 1 ч 57 мин
Год: 2020
Главный продюсер: Австралийская кинокомпания
Аарон Фолк, федеральный агент, возвращается в родной город, страдающий засухой, чтобы посетить похороны своего друга детства Люка. Встретившись со старыми знакомыми, он расследует гибель семьи Люка.
"Тело"
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Детектив, триллер, мистика
Страна: Испания
Продолжительность: 1 ч 48 мин
Год: 2012
Производство: Intrigue Studios
Детектив Хайме Пенья объединяется с патологоанатомом, чтобы обнаружить пропавшее тело и раскрыть загадочное дело.
"Женщина в окне"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Детектив
Страна: США
Продолжительность: 1 час. 40 мин.
Год: 2021
Производство: Hollywood Pictures
Врач-психологиня Анна Фокс шпионит за соседями. Когда она становится свидетелем преступления в соседнем доме, девушка ввязывается в ужасную тайну. Углубляясь в чужую жизнь, главная героиня начинает терять контроль над реальностью. Анна должна противостоять собственным демонам, чтобы раскрыть правду о женщине, которую она видела в окне.
"Снеговик"
Рейтинг IMDB: 5.1
Жанр: Детектив
Страна: Великобритания
Продолжительность: 1 ч 59 мин
Год: 2017
Производство: Thames Films.
Детектив Гарри Голе расследует серию ужасающих убийств, совпадающих с первым снегопадом в Осло. Главный герой должен расшифровать загадочное послание, оставленное неуловимым серийным убийцей, известным как "Снеговик".
"355"
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Детектив
Страна: США
Продолжительность: 2 часа 4 мин.
Год: 2022
Производство: Spyglass Entertainment.
Международные шпионы объединяют усилия, чтобы получить сверхсекретное оружие, которое может привести к глобальному хаосу. Смогут ли они спасти мир от неизбежной гибели?
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