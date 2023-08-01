Топ-5 самых интересных детективов и триллеров: фильмы, которые потрескают ваши нервы

Вы любите жуткие убийства, нераскрытые тайны и непредсказуемые сюжетные повороты? Тогда этот сборник точно для вас. UAportal подготовил топ-5 интереснейших детективов и триллеров.

"Засуха"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Детектив

Страна: Австралия

Продолжительность: 1 ч 57 мин

Год: 2020

Главный продюсер: Австралийская кинокомпания

Аарон Фолк, федеральный агент, возвращается в родной город, страдающий засухой, чтобы посетить похороны своего друга детства Люка. Встретившись со старыми знакомыми, он расследует гибель семьи Люка.

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"Тело"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Детектив, триллер, мистика

Страна: Испания

Продолжительность: 1 ч 48 мин

Год: 2012

Производство: Intrigue Studios

Детектив Хайме Пенья объединяется с патологоанатомом, чтобы обнаружить пропавшее тело и раскрыть загадочное дело.

"Женщина в окне"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Детектив

Страна: США

Продолжительность: 1 час. 40 мин.

Год: 2021

Производство: Hollywood Pictures

Врач-психологиня Анна Фокс шпионит за соседями. Когда она становится свидетелем преступления в соседнем доме, девушка ввязывается в ужасную тайну. Углубляясь в чужую жизнь, главная героиня начинает терять контроль над реальностью. Анна должна противостоять собственным демонам, чтобы раскрыть правду о женщине, которую она видела в окне.

"Снеговик"

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Детектив

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1 ч 59 мин

Год: 2017

Производство: Thames Films.

Детектив Гарри Голе расследует серию ужасающих убийств, совпадающих с первым снегопадом в Осло. Главный герой должен расшифровать загадочное послание, оставленное неуловимым серийным убийцей, известным как "Снеговик".

"355"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Детектив

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 4 мин.

Год: 2022

Производство: Spyglass Entertainment.

Международные шпионы объединяют усилия, чтобы получить сверхсекретное оружие, которое может привести к глобальному хаосу. Смогут ли они спасти мир от неизбежной гибели?

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