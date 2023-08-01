Топ-5 найцікавіших детективів та трилерів: фільми, які полоскочуть ваші нерви

Ви полюбляєте моторошні вбивства, нерозкриті таємниці та непередбачувані сюжетні повороти? Тоді ця збірка точно для вас. UAportal підготував топ-5 найцікавіших детективів та трилерів.

"Засуха"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Детектив

Країна: Австралія

Тривалість: 1 год 57 хв

Рік: 2020

Виробництво: Австралійська кінокомпанія

Аарон Фолк, федеральний агент, повертається в рідне місто, яке страждає на посуху, щоб відвідати похорон свого друга дитинства Люка. Зустрівшись зі старими знайомими, він розслідує загибель сім'ї Люка.

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"Тіло"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Детектив, трилер, містика

Країна: Іспанія

Тривалість: 1 год 48 хв

Рік: 2012

Виробництво: Intrigue Studios

Детектив Хайме Пенья об'єднується із патологоанатомом, щоб знайти зникле тіло й розкрити загадкову справу.

"Жінка у вікні"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Детектив

Країна: США

Тривалість: 1 год 40 хв

Рік: 2021

Виробництво: Hollywood Pictures

Лікарка-психологиня Анна Фокс шпигує за сусідами. Коли вона стає свідком злочину в сусідньому будинку, дівчина вплутується в жахливу таємницю. Заглиблюючися в чуже життя, головна героїня починає втрачати контроль над реальністю. Тож Анна має протистояти власним демонам, щоб розкрити правду про жінку, яку вона бачила у вікні.

"Сніговик"

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Детектив

Країна: Великобританія

Тривалість: 1 год 59 хв

Рік: 2017

Виробництво: Thames Films.

Детектив Гаррі Голе розслідує серію жахливих убивств, що збігаються з першим снігопадом в Осло. Головний герой повинен розшифрувати загадкове послання, залишене невловним серійним убивцею, відомим як "Сніговик".

"355"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Детектив

Країна: США

Тривалість: 2 год 4 хв

Рік: 2022

Виробництво: Spyglass Entertainment.

Міжнародні шпигуни об'єднують зусилля, щоб здобути надсекретну зброю, яка може призвести до глобального хаосу. Чи зможуть вони врятувати світ від неминучої загибелі?

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