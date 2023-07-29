Топ-5 лучших мультфильмов для просмотра с детьми: создайте семейный киносеанс

Семейные киносеансы – это отличный способ совместного времяпровождения. Следовательно, вы можете вместе с детьми перенестись в волшебные миры и создать незабываемые воспоминания. UAportal подготовил топ-5 мультфильмов из 2010 по 2015 год, которые очаруют сердца как взрослых, так и малышей.

"История игрушек 3"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 103 мин

Год: 2010

Производство: Pixar Animation Studios

Сюжет разворачивается вокруг увлекательной поездки Вуди, Базза Лайтера и их любимых игрушечных друзей. Когда Энди готовится к поступлению в колледж, игрушки оказываются в детском саду, где их ждут новые приключения и неожиданные вызовы. Этот анимационный шедевр исследует тему дружбы, верности, а также раскрывает проблематику перехода от детства к юности.

"Ледяное сердце"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 102 мин

Год: 2013

Производство: Walt Disney Animation Studios

Эльза обладает силой, посредством которой может создавать лед и снег. Однако ее способности нечаянно погружают королевство Арендель в вечную зиму. Вместе со строгим горным мужчиной Кристофом, его верным оленем Свеном и милым снеговиком Олафом, Анна отправляется в путешествие, чтобы спасти сестру и разморозить их ледяной мир.

"Моана"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 107 мин

Год: 2016

Производство: Walt Disney Animation Studios

Энергичная девочка Ваяна путешествует по бескрайнему океану, чтобы спасти свой народ. Вместе с полубогом Мауи, главная героиня встречает необычные острова, мифические существа, а также открывает собственную силу. Мультфильм знакомит нас с красотой полинезийской культуры, а также доносит мощный месседж о самопознании, храбрости и важности сохранения своего наследия.

"Лего-фильм"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США, Дания, Австралия.

Продолжительность: 100 мин

Год: 2014

Производство: Warner Animation Group

Когда обычную минифигурку Лего, по имени Эммет, ошибочно называют "Избранным", он погружается в приключения, чтобы остановить злого Лорда Бизнеса, склеивающего его мир воедино. Мультик наполнен юмором, потрясающей анимацией.

"Глупый я"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США, Франция.

Продолжительность: 95 мин

Год: 2010

Производство: Illumination Entertainment

Милый суперзлодей Грею решил стать величайшим преступником всех времен. Однако его планы неожиданно изменяются, когда он усыновляет трех очаровательных девочек-сирот. Выполняя миссию по похищению луны, главный герой открывает для себя истинное значение семьи, любви и силы искупления.

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