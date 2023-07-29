Топ-5 найкращих мультфільмів для перегляду з дітьми: створіть сімейний кіносеанс

Сімейні кіносеанси – це чудовий спосіб спільного проведення часу. Відтак ви маєте можливість разом зі дітьми перенестися в чарівні світи й створити незабутні спогади. UAportal підготував топ-5 мультфільмів з 2010 по 2015 року, які зачарують серця як дорослих, так і малих.

"Історія іграшок 3"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 103 хв

Рік: 2010

Виробництво: Pixar Animation Studios

Сюжет розгортається навколо захопливої подорожі Вуді, Базза Лайтера та їхніх улюблених іграшкових друзів. Коли Енді готується до вступу в коледж, іграшки опиняються в дитячому садку, де на них чекають нові пригоди та несподівані виклики. Цей анімаційний шедевр досліджує теми дружби, вірності, а також розкриває проблематику переходу від дитинства до юності.

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"Крижане серце"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 102 хв

Рік: 2013

Виробництво: Walt Disney Animation Studios

Ельза володіє силою, за допомогою якої може створювати лід і сніг. Однак її здібності ненавмисно занурюють королівство Арендель у вічну зиму. Разом із суворим гірським чоловіком Крістофом, його вірним оленем Свеном та милим сніговиком Олафом, Анна вирушає в подорож, щоб врятувати сестру та розморозити їхній крижаний світ.

"Ваяна"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 107 хв

Рік: 2016

Виробництво: Walt Disney Animation Studios

Енергійна дівчинка Ваяна мандрує безкраїм океаном, щоб врятувати свій народ. Разом з напівбогом Мауї, головна героїня зустрічає незвичні острови, міфічні істоти, а також відкриває власну силу. Мультфільм знайомить нас з красою полінезійської культури, а також доносить потужний меседж про самопізнання, хоробрість і важливість збереження своєї спадщини.

"Lego Фільм"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США, Данія, Австралія

Тривалість: 100 хв

Рік: 2014

Виробництво: Warner Animation Group

Коли звичайну мініфігурку Лего, на ім'я Еммет, помилково називають "Обраним", він поринає в пригоди, щоб зупинити злого Лорда Бізнеса, який склеює його світ воєдино. Мультик наповнений гумором, приголомшливою анімацією.

"Нікчемний Я"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр Анімація, пригоди, комедія

Країна: США, Франція

Тривалість: 95 хв

Рік: 2010

Виробництво: Illumination Entertainment

Милий суперлиходій Ґрю вирішив стати найбільшим злочинцем усіх часів. Однак його плани несподівано змінюються, коли він всиновлює трьох чарівних дівчаток-сиріт. Виконуючи місію з викрадення місяця, головний герой відкриває для себе справжнє значення сім'ї, любові та сили спокути.

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