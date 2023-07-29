Топ-5 лучших мультфильмов для просмотра с детьми: создайте семейный киносеанс
Семейные киносеансы – это отличный способ совместного времяпровождения. Следовательно, вы можете вместе с детьми перенестись в волшебные миры и создать незабываемые воспоминания. UAportal подготовил топ-5 мультфильмов из 2010 по 2015 год, которые очаруют сердца как взрослых, так и малышей.
"История игрушек 3"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 103 мин
Год: 2010
Производство: Pixar Animation Studios
Сюжет разворачивается вокруг увлекательной поездки Вуди, Базза Лайтера и их любимых игрушечных друзей. Когда Энди готовится к поступлению в колледж, игрушки оказываются в детском саду, где их ждут новые приключения и неожиданные вызовы. Этот анимационный шедевр исследует тему дружбы, верности, а также раскрывает проблематику перехода от детства к юности.
"Ледяное сердце"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 102 мин
Год: 2013
Производство: Walt Disney Animation Studios
Эльза обладает силой, посредством которой может создавать лед и снег. Однако ее способности нечаянно погружают королевство Арендель в вечную зиму. Вместе со строгим горным мужчиной Кристофом, его верным оленем Свеном и милым снеговиком Олафом, Анна отправляется в путешествие, чтобы спасти сестру и разморозить их ледяной мир.
"Моана"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 107 мин
Год: 2016
Производство: Walt Disney Animation Studios
Энергичная девочка Ваяна путешествует по бескрайнему океану, чтобы спасти свой народ. Вместе с полубогом Мауи, главная героиня встречает необычные острова, мифические существа, а также открывает собственную силу. Мультфильм знакомит нас с красотой полинезийской культуры, а также доносит мощный месседж о самопознании, храбрости и важности сохранения своего наследия.
"Лего-фильм"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США, Дания, Австралия.
Продолжительность: 100 мин
Год: 2014
Производство: Warner Animation Group
Когда обычную минифигурку Лего, по имени Эммет, ошибочно называют "Избранным", он погружается в приключения, чтобы остановить злого Лорда Бизнеса, склеивающего его мир воедино. Мультик наполнен юмором, потрясающей анимацией.
"Глупый я"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США, Франция.
Продолжительность: 95 мин
Год: 2010
Производство: Illumination Entertainment
Милый суперзлодей Грею решил стать величайшим преступником всех времен. Однако его планы неожиданно изменяются, когда он усыновляет трех очаровательных девочек-сирот. Выполняя миссию по похищению луны, главный герой открывает для себя истинное значение семьи, любви и силы искупления.
Ранее, UaPortal поделился подборкой из лучших фильмов о космических путешествиях.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!