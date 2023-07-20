Топ-5 лучших сериалов о зомби: выжить среди орд мертвецов
UAportal подготовил подборку увлекательных зомби-сериалов, которые стали популярны в 2007-2010 годах. В этой подборке представлены самые популярные зомби-сериалы той эпохи, показаны увлекательные сюжеты, покорившие зрителей по всему миру.
"Мёртвая земля"
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: зомби, драма, ужасы
Страна: США
Продолжительность: по 45 минут
Год: 2008
Главный продюсер: Джон Смит
В центре сюжета – группа уцелевших во главе с Сарой, которая полна решимости защитить своих близких. Пока они путешествуют по коварным ландшафтам и встречаются с другими отчаянными уцелевшими, напряжение растет, а альянсы подвергаются испытанию. Найдут ли они убежище среди хаоса или зомби поглощат их?
"Тупик"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: зомби, драма, ужасы
Страна: Великобритания
Продолжительность: по 45 минут
Год: 2008
Главный продюсер: Чарли Брукер
Сериал представляет уникальный взгляд на зомби-апокалипсис, совмещая реалити-шоу и ужасы. В этом сериале во время съемок вымышленного реалити-шоу происходит вспышка зомби, замыкающая участников и съемочную группу в доме. Когда наступает хаос, они должны объединиться, чтобы выжить под неустанным напором зомби.
"Ходячие мертвецы"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: зомби, драма, ужасы
Страна производства: США
Продолжительность по 44 минуты
Год: 2010
Главный продюсер: Фрэнк Дарабонт
Группа уцелевших путешествует постапокалиптическим миром, который заполонили зомби-людоеды. Во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом они сталкиваются как с мертвыми, так и с живыми, пытаясь сохранить свою человечность.
"Выжившие"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: драма, научно-фантастический
Страна: Великобритания
Продолжительность: по 60 минут
Год: 2008
Главный продюсер: Адриан Ходжес
Сериал изображает последствия глобальной пандемии, уничтожившей большую часть человечества. Группа уцелевших пытается ориентироваться в этом новом мире, сталкиваясь с угрозами как со стороны остатков общества, так и с собственными внутренними конфликтами.
"Старшая школа мертвецов"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: зомби, аниме, боевик
Страна: Япония
Продолжительность: по 24 минуты
Год: 2010
Главный продюсер: Безумие
"Старшая школа мертвецов" сочетает жанр зомби со стилизацией под аниме, чтобы создать увлекательный и насыщенный экшеном сериал. Он рассказывает о группе старшеклассников и их школьной медсестре, которые борются за выживание в мире, кишащем зомби. Благодаря потрясающим визуальным эффектам, динамическим персонажам и напряженным сражениям, сериал представляет собой увлекательное сочетание ужасов и подростковой драмы.
Напомним, мы подготовили список лучших приключенческих сериалов, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год и сразу полюбившихся зрителями.
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