Топ-5 найкращих серіалів про зомбі: вижити серед орд мерців
UAportal підготував добірку захоплюючих зомбі-серіалів, які стали популярними у 2007-2010 роках. У цій підбірці представлені найпопулярніші зомбі-серіали тієї епохи, висвітлено захопливі сюжети, які підкорили глядачів по всьому світу.
"Мертва земля"
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: зомбі, драма, жахи
Країна: США
Тривалість: по 45 хвилин
Рік: 2008
Головний продюсер: Джон Сміт
У центрі сюжету – група вцілілих на чолі з Сарою, яка сповнена рішучості захистити своїх близьких. Поки вони мандрують підступними ландшафтами та зустрічаються з іншими відчайдушними вцілілими, напруга зростає, а альянси піддаються випробуванню. Чи знайдуть вони притулок серед хаосу, чи зомбі поглинуть їх?
"Тупик"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: зомбі, драма, жахи
Країна: Великобританія
Тривалість: по 45 хвилин
Рік: 2008
Головний продюсер: Чарлі Брукер
Серіал представляє унікальний погляд на зомбі-апокаліпсис, поєднуючи реаліті-шоу та жахи. У цьому серіалі під час зйомок вигаданого реаліті-шоу відбувається спалах зомбі, який замикає учасників і знімальну групу в будинку. Коли настає хаос, вони повинні об'єднатися, щоб вижити під невпинним натиском зомбі.
"Ходячі мерці"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: зомбі, драма, жахи
Країна виробництва: США
Тривалість по 44 хвилини
Рік: 2010
Головний продюсер: Френк Дарабонт
Група вцілілих мандрує постапокаліптичним світом, який заполонили зомбі-людожери. На чолі з колишнім шерифом Ріком Граймсом вони стикаються як з мертвими, так і з живими, намагаючись зберегти свою людяність.
"Вцілілі"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: драма, науково-фантастичний
Країна: Великобританія
Тривалість: по 60 хвилин
Рік: 2008
Головний продюсер: Адріан Ходжес
Серіал зображує наслідки глобальної пандемії, яка знищила більшу частину людства. Група вцілілих намагається орієнтуватися в цьому новому світі, стикаючись із загрозами як з боку залишків суспільства, так і з власними внутрішніми конфліктами.
"Старша школа мерців"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: зомбі, аніме, бойовик
Країна: Японія
Тривалість: по 24 хвилини
Рік: 2010
Головний продюсер: Божевільня
"Старша школа мерців" поєднує жанр зомбі зі стилізацією під аніме, щоб створити захопливий і насичений екшеном серіал. Він розповідає про групу старшокласників та їхню шкільну медсестру, які борються за виживання у світі, що кишить зомбі. Завдяки приголомшливим візуальним ефектам, динамічним персонажам та напруженим битвам, серіал є захоплюючим поєднанням жахів та підліткової драми.
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