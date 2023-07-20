Топ-5 найкращих серіалів про зомбі: вижити серед орд мерців

UAportal підготував добірку захоплюючих зомбі-серіалів, які стали популярними у 2007-2010 роках. У цій підбірці представлені найпопулярніші зомбі-серіали тієї епохи, висвітлено захопливі сюжети, які підкорили глядачів по всьому світу.

"Мертва земля"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: зомбі, драма, жахи

Країна: США

Тривалість: по 45 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Джон Сміт

У центрі сюжету – група вцілілих на чолі з Сарою, яка сповнена рішучості захистити своїх близьких. Поки вони мандрують підступними ландшафтами та зустрічаються з іншими відчайдушними вцілілими, напруга зростає, а альянси піддаються випробуванню. Чи знайдуть вони притулок серед хаосу, чи зомбі поглинуть їх?

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"Тупик"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: зомбі, драма, жахи

Країна: Великобританія

Тривалість: по 45 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Чарлі Брукер

Серіал представляє унікальний погляд на зомбі-апокаліпсис, поєднуючи реаліті-шоу та жахи. У цьому серіалі під час зйомок вигаданого реаліті-шоу відбувається спалах зомбі, який замикає учасників і знімальну групу в будинку. Коли настає хаос, вони повинні об'єднатися, щоб вижити під невпинним натиском зомбі.

"Ходячі мерці"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: зомбі, драма, жахи

Країна виробництва: США

Тривалість по 44 хвилини

Рік: 2010

Головний продюсер: Френк Дарабонт

Група вцілілих мандрує постапокаліптичним світом, який заполонили зомбі-людожери. На чолі з колишнім шерифом Ріком Граймсом вони стикаються як з мертвими, так і з живими, намагаючись зберегти свою людяність.

"Вцілілі"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: драма, науково-фантастичний

Країна: Великобританія

Тривалість: по 60 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Адріан Ходжес

Серіал зображує наслідки глобальної пандемії, яка знищила більшу частину людства. Група вцілілих намагається орієнтуватися в цьому новому світі, стикаючись із загрозами як з боку залишків суспільства, так і з власними внутрішніми конфліктами.

"Старша школа мерців"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: зомбі, аніме, бойовик

Країна: Японія

Тривалість: по 24 хвилини

Рік: 2010

Головний продюсер: Божевільня

"Старша школа мерців" поєднує жанр зомбі зі стилізацією під аніме, щоб створити захопливий і насичений екшеном серіал. Він розповідає про групу старшокласників та їхню шкільну медсестру, які борються за виживання у світі, що кишить зомбі. Завдяки приголомшливим візуальним ефектам, динамічним персонажам та напруженим битвам, серіал є захоплюючим поєднанням жахів та підліткової драми.

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