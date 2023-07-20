Топ-5 лучших сериалов о зомби: выжить среди орд мертвецов

UAportal подготовил подборку увлекательных зомби-сериалов, которые стали популярны в 2007-2010 годах. В этой подборке представлены самые популярные зомби-сериалы той эпохи, показаны увлекательные сюжеты, покорившие зрителей по всему миру.

"Мёртвая земля"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: зомби, драма, ужасы

Страна: США

Продолжительность: по 45 минут

Год: 2008

Главный продюсер: Джон Смит

В центре сюжета – группа уцелевших во главе с Сарой, которая полна решимости защитить своих близких. Пока они путешествуют по коварным ландшафтам и встречаются с другими отчаянными уцелевшими, напряжение растет, а альянсы подвергаются испытанию. Найдут ли они убежище среди хаоса или зомби поглощат их?

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"Тупик"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: зомби, драма, ужасы

Страна: Великобритания

Продолжительность: по 45 минут

Год: 2008

Главный продюсер: Чарли Брукер

Сериал представляет уникальный взгляд на зомби-апокалипсис, совмещая реалити-шоу и ужасы. В этом сериале во время съемок вымышленного реалити-шоу происходит вспышка зомби, замыкающая участников и съемочную группу в доме. Когда наступает хаос, они должны объединиться, чтобы выжить под неустанным напором зомби.

"Ходячие мертвецы"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: зомби, драма, ужасы

Страна производства: США

Продолжительность по 44 минуты

Год: 2010

Главный продюсер: Фрэнк Дарабонт

Группа уцелевших путешествует постапокалиптическим миром, который заполонили зомби-людоеды. Во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом они сталкиваются как с мертвыми, так и с живыми, пытаясь сохранить свою человечность.

"Выжившие"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: драма, научно-фантастический

Страна: Великобритания

Продолжительность: по 60 минут

Год: 2008

Главный продюсер: Адриан Ходжес

Сериал изображает последствия глобальной пандемии, уничтожившей большую часть человечества. Группа уцелевших пытается ориентироваться в этом новом мире, сталкиваясь с угрозами как со стороны остатков общества, так и с собственными внутренними конфликтами.

"Старшая школа мертвецов"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: зомби, аниме, боевик

Страна: Япония

Продолжительность: по 24 минуты

Год: 2010

Главный продюсер: Безумие

"Старшая школа мертвецов" сочетает жанр зомби со стилизацией под аниме, чтобы создать увлекательный и насыщенный экшеном сериал. Он рассказывает о группе старшеклассников и их школьной медсестре, которые борются за выживание в мире, кишащем зомби. Благодаря потрясающим визуальным эффектам, динамическим персонажам и напряженным сражениям, сериал представляет собой увлекательное сочетание ужасов и подростковой драмы.

Напомним, мы подготовили список лучших приключенческих сериалов, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год и сразу полюбившихся зрителями.

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