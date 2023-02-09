Топ 5 модных кроссовок для обновления вашего гардероба к новому сезону: фото
В этой статье представлен обзор самых популярных трендов кроссовок на 2023 год.
Туристические кроссовки (хайкеры)
Туристические кроссовки, или хайкеры, изначально были разработаны для альпинизма и горного туризма. Характерные черты этой модели - нескользкая рифленая подошва, плотная кожа с пропиткой или водоотталкивающая мембранная ткань, петли и скобы для шнуровки, прочные шнурки. В 2023 году эта модель находится на пике популярности и стала любимым аксессуаром уличного стиля таких знаменитостей, как Эмили Ратаковски и Белла Хадид.
Футбольные кроссовки в ретро-стиле
Футбольные кроссовки в ретро-стиле на резиновой подошве также в моде в 2023 году. Такие модели обычно изготавливаются из замши или имеют замшевые вставки. Этот тренд набирает популярности среди таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, которые предпочитают футбольные кроссовки и носят их с повседневными спортивными образами и нарядами для ночных прогулок по городу.
Классические белые кроссовки
Кроссовки для тенниса возвращаются в моду. Эти модели можно сочетать со спортивной одеждой, джинсами, пальто или тренчем.
Кроссовки для бега
Кроссовки для бега также на пике популярности в этом сезоне. Дизайнеры предлагают носить их не только с элегантными брюками и белой рубашкой или футболкой, но и с женственными платьями. В тренде элементы серебристого цвета.
Высокие кроссовки (хайтопы)
Хайтопы идеально подходят к укороченным джинсам, кожаным тренчам и пальто, а также к шортам и платьям в теплое время года.