Топ 5 модных кроссовок для обновления вашего гардероба к новому сезону: фото

В этой статье представлен обзор самых популярных трендов кроссовок на 2023 год.

Туристические кроссовки (хайкеры)

Туристические кроссовки, или хайкеры, изначально были разработаны для альпинизма и горного туризма. Характерные черты этой модели - нескользкая рифленая подошва, плотная кожа с пропиткой или водоотталкивающая мембранная ткань, петли и скобы для шнуровки, прочные шнурки. В 2023 году эта модель находится на пике популярности и стала любимым аксессуаром уличного стиля таких знаменитостей, как Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

Туристические кроссовки (хайкеры)

Футбольные кроссовки в ретро-стиле

Футбольные кроссовки в ретро-стиле на резиновой подошве также в моде в 2023 году. Такие модели обычно изготавливаются из замши или имеют замшевые вставки. Этот тренд набирает популярности среди таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, которые предпочитают футбольные кроссовки и носят их с повседневными спортивными образами и нарядами для ночных прогулок по городу.

Футбольные кроссовки в ретро-стиле

Классические белые кроссовки

Кроссовки для тенниса возвращаются в моду. Эти модели можно сочетать со спортивной одеждой, джинсами, пальто или тренчем.

Классические белые кроссовки

Кроссовки для бега

Кроссовки для бега также на пике популярности в этом сезоне. Дизайнеры предлагают носить их не только с элегантными брюками и белой рубашкой или футболкой, но и с женственными платьями. В тренде элементы серебристого цвета.

Кроссовки для бега

Высокие кроссовки (хайтопы)

Хайтопы идеально подходят к укороченным джинсам, кожаным тренчам и пальто, а также к шортам и платьям в теплое время года.