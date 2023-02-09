Топ 5 модних кросівок для оновлення вашого гардероба до нового сезону: фото

У цій статті представлено огляд найпопулярніших трендів кросівок на 2023 рік.

Туристичні кросівки (хайкери)

Туристичні кросівки, або хайкери, спочатку були розроблені для альпінізму та гірського туризму. Характерні риси цієї моделі - неслизька рифлена підошва, щільна шкіра з просоченням або водовідштовхувальна мембранна тканина, петлі та скоби для шнурівки, міцні шнурки. У 2023 році ця модель перебуває на піку популярності і стала улюбленим аксесуаром вуличного стилю таких знаменитостей, як Емілі Ратаковскі та Белла Хадід.

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Футбольні кросівки в ретро-стилі

Футбольні кросівки в ретро-стилі на гумовій підошві також в моді в 2023 році. Такі моделі зазвичай виготовляються із замші або мають замшеві вставки. Цей тренд набирає популярності серед таких знаменитостей, як Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер, які віддають перевагу футбольним кросівкам і носять їх з повсякденними спортивними образами і вбраннями для нічних прогулянок містом.

Класичні білі кросівки

Кросівки для тенісу повертаються в моду. Ці моделі можна поєднувати зі спортивним одягом, джинсами, пальто або тренчем.

Кросівки для бігу

Кросівки для бігу також на піку популярності в цьому сезоні. Дизайнери пропонують носити їх не тільки з елегантними брюками і білою сорочкою або футболкою, але і з жіночними сукнями. В тренді елементи сріблястого кольору.

Високі кросівки (хайтопи)

Хайтопи ідеально підходять до укорочених джинсів, шкіряних тренчів і пальт, а також до шортів і суконь в теплу пору року.