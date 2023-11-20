Топ-5 напитков, укрепляющих иммунитет

Один из самых эффективных способов поддержать иммунную систему – правильно питаться, в том числе употреблять определенные напитки, помогающие укрепить иммунитет. UAportal выбрал пять лучших напитков, которые помогут вам в этом.

Чай из эхинацеи

Этот чай известен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он обладает мощным иммуномодулирующим эффектом и может помочь вашему организму бороться с вредными бактериями.

Смузи со шпината

Шпинат богат витамином С и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему. Смешайте его с фруктами, такими как бананы и ягоды, чтобы получить вкусный и питательный напиток, который поддержит вашу иммунную систему.

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Цитрусовые соки

Апельсины, грейпфруты, лаймы и лимоны содержат большое количество витамина С, известного своими питательными свойствами. Употребление цитрусовых соков может помочь увеличить выработку белых кровяных телец, что в свою очередь укрепит иммунную систему.

Повышение иммунитета с помощью куркумы

Куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами и помогает поддерживать оптимальный уровень иммунитета. Добавление куркумы в ежедневный рацион может стать отличным способом улучшить иммунную систему.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление и поддерживают общее состояние иммунной системы. Регулярное употребление зеленого чая поможет укрепить иммунную систему и обеспечить дополнительную защиту от болезней.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему нельзя пить горячие напитки из бумажных стаканчиков.

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