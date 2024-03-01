Топ-5 самых популярных бьюти-процедур
Откройте для себя косметические процедуры, получившие популярность в индустрии красоты. UAportal выяснил и составил пятерку наиболее востребованных бьюти-процедур, которые помогут улучшить внешний вид и доступны для многих.
Лазерная эпиляция
Используя передовые технологии для воздействия на волосяные фолликулы и их разрушение, лазерная эпиляция обеспечивает длительное уменьшение количества волос и медленнее роста.
Уход за лицом
Чистка лица, пилинги и микродермабразия. Эти процедуры улучшают текстуру кожи и решают такие распространенные проблемы, как акне, морщины и гиперпигментация.
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Массаж тела
Используя техники для снятия напряжения, содействие расслаблению и облегчению боли, массаж тела придает терапевтические свойства.
Коррекция бровей
Коррекция бровей включает в себя придание формы, покраску и ламинирование на долговременной основе, что позволяет придать бровям четкий и очерченный вид.
Уход за ногтями
Маникюр и педикюр позволяют самовыражаться и создавать модные дизайны ногтей, сохраняя ногти здоровыми и ухоженными.
Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.
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