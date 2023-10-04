Топ-5 упражнений для идеального пресса, которые помогут добиться быстрого результата

В этой статье даны практические советы и эффективные упражнения, которые помогут достичь идеального пресса. Независимо от того, является ли кто-то энтузиастом фитнеса, или только начинает свое фитнес-путешествие, это всеобъемлющее руководство, подготовленное UAportal, поможет укрепить и сформировать пресс. Следуя этим советам и включив эти упражнения в свой распорядок дня, вы будете на пути к достижению печати своей мечты.

Включите планку в распорядок дня

Чтобы добиться идеального пресса, рекомендуется включить планку в свой фитнес-тренинг. Планка – отличное упражнение для укрепления мышц и формирования пресса. Упражнение "планка" подразумевает принятие положения для отжима, когда руки находятся непосредственно под плечами, а тело образует прямую линию от головы до пяток. Задействованы основные мышцы пресса и позиция должна удерживаться не менее 30 секунд. Когда человек становится сильнее, он может постепенно увеличивать продолжительность планки. Включая планку в тренировку, можно заложить крепкий фундамент для идеального пресса.

Попробуйте велосипедные кранчи для максимальной эффективности

Для максимальной эффективности тренировки как верхнего, так и нижнего пресса настоятельно рекомендуется использовать велосипедные кранчи. Велосипедные кранчи выполняются лежа на спине с руками за головой и изогнутыми в коленях ногами. Плечи отрываются от земли, а правый локоть возвышается до левого колена, одновременно выпрямляя правую ногу. Затем это движение меняется: левый локоть поднимается к правому колену с одновременным выпрямлением левой ноги. Сделайте 10–15 повторений на каждую сторону. Включение велосипедных кранчей в тренировку позволяет эффективно задействовать мышцы пресса и улучшить их рельефность.

Читайте также: Пять лучших упражнений на пресс: как достичь идеальных кубиков

Включите в тренировку подъемы ног

Подъемы ног – отличное упражнение для тренировки нижнего пресса и повышения общей стабильности корпуса, которое следует включить в свой тренировочный график. Подъемы ног выполняются лежа на спине с выпрямленными ногами и руками по бокам. Держа ноги вместе, их нужно отрывать от земли, пока они не станут перпендикулярными полу. Затем ноги медленно опускаются назад, останавливаясь перед самым касанием земли, и движение повторяется. Выполните 10-12 повторений. Включая подъемы ног в тренировку, можно укрепить нижний пресс, что будет способствовать достижению идеального пресса.

Напомним, похудение требует определенных усилий, однако существуют несколько уловок, которые могут облегчить этот процесс. Обо всех лайфхаках читай здесь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !