Топ-5 вправ для ідеального пресу, які допоможуть досягнути швидкого результату

У цій статті надані практичні поради та ефективні вправи, які допоможуть досягти ідеального преса. Незалежно від того, чи є хтось ентузіастом фітнесу, чи тільки починає свою фітнес-подорож, цей всеосяжний посібник, підготовлений UAportal, допоможе зміцнити і сформувати прес. Дотримуючись цих порад і включивши ці вправи у свій розпорядок дня, ви будете на шляху до досягнення преса своєї мрії.

Включіть планку у свій розпорядок дня

Щоб досягти ідеального преса, рекомендується включити планку у свій фітнес-тренінг. Планка – чудова вправа для зміцнення м'язів та формування преса. Вправа "планка" передбачає прийняття положення для віджимання, коли руки знаходяться безпосередньо під плечима, а тіло утворює пряму лінію від голови до п'ят. Задіяні основні м'язи преса, і позиція повинна утримуватися не менше 30 секунд. Коли людина стає сильнішою, вона може поступово збільшувати тривалість планки. Включаючи планку в тренування, можна закласти міцний фундамент для ідеального преса.

Спробуйте велосипедні кранчі для максимальної ефективності

Для максимальної ефективності тренування як верхнього, так і нижнього преса, настійно рекомендується використовувати велосипедні кранчі. Велосипедні кранчі виконуються лежачи на спині з руками за головою і зігнутими в колінах ногами. Плечі відриваються від землі, а правий лікоть підноситься до лівого коліна, одночасно випрямляючи праву ногу. Потім цей рух змінюється: лівий лікоть підноситься до правого коліна з одночасним випрямленням лівої ноги. Зробіть 10-15 повторень на кожну сторону. Включення велосипедних кранчів у тренування дозволяє ефективно задіяти м'язи преса та покращити їх рельєфність.

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Включіть у тренування підйоми ніг

Підйоми ніг – чудова вправа для тренування нижнього преса та підвищення загальної стабільності корпусу, яку варто включити у свій тренувальний графік. Підйоми ніг виконуються лежачи на спині з випрямленими ногами і руками по боках. Тримаючи ноги разом, їх потрібно відривати від землі, поки вони не стануть перпендикулярно підлозі. Потім ноги повільно опускаються назад, зупиняючись перед самим торканням землі, і рух повторюється. Виконайте 10-12 повторень. Включаючи підйоми ніг у тренування, можна зміцнити нижній прес, що сприятиме досягненню ідеального преса.

Нагадаємо, схуднення потребує певних зусиль, проте існують декілька хитрощів, які можуть полегшити цей процес. Про всі лайфхаки читай тут.

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