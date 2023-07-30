Топ-5 увлекательных мультфильмов последних лет: покорили сердца зрителей

UAportal подготовил подборку самых интересных анимационных шедевров. Эти мультфильмы появились на экранах в течение 2010-2015 годов.

"Зоополис"

Рейтинг IMDb: 8.0

Жанр: анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 ч. 48 мин.

Год выпуска: 2016

Главный продюсер: Walt Disney Animation Studios

В шумном мегаполисе Зоополис, городе, где гармонично сосуществуют животные всех видов, Джуди Хоппс, амбициозная крольчиха, мечтающая стать первым кроличьим полицейским, сталкивается с многочисленными вызовами. Объединившись с хитрым лисом-мошенником Ником Уайльдом, она отправляется навстречу приключениям, чтобы раскрыть таинственное дело, угрожающее хрупкому равновесию в городе.

"Мыслями наизнанку"

Рейтинг IMDb 8.1

Жанр: анимация, приключенческий, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 ч 35 мин

Год выпуска: 2015

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"Мыслями наизнанку" приглашает нас в увлекательное путешествие в сознание 11-летней Райли, где ее эмоции – радость, грусть, гнев, страх и отвращение – персонифицированно влияют на ее поступки и переживания. Когда семья Райли переезжает в новый город, эмоции сталкиваются с проблемами адаптации к переменам. Когда Радость и Скорбь начинают искать способ вернуться в штаб-квартиру, они исследуют сложность человеческих эмоций и важность охвата всех чувств.

"Как приручить дракона"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1 ч 38 мин

Год выпуска: 2010

Главный продюсер: DreamWorks Animation

В викингском селе Берк, где царят традиции драконобоязни, молодой неудачник по имени Икота дружит с раненым драконом Ночной Люти, которого он называет Беззубиком. Освободившись от общественных норм, Икота стремится понять драконов и обнаруживает, что они совсем не такие страшные существа, которыми их считают в его деревне. Между Икотой и Беззубиком возникает глубокая связь, и они отправляются в увлекательное приключение, чтобы спасти свой мир от угрожающей угрозы, бросающей вызов их новоявленной дружбе.

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"Холодное сердце"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 ч. 42 мин.

Год выпуска: 2013

Главный продюсер: Walt Disney Animation Studios

"Холодное сердце" рассказывает историю двух королевских сестер, Эльзы и Анны, в королевстве Аренделл. Эльза обладает магической ледяной силой, которую она пытается контролировать, и когда несчастный случай погружает королевство в вечную зиму, она убегает, нечаянно изолировав себя от сестры и мира. Решив вернуть лето и наладить их отношения, Анна отправляется в опасное путешествие с помощью ледоруба Кристофа и его верного оленя Свена.

"LEGO фильм"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: анимация, боевик, приключения

Страна: США, Дания, Австралия.

Продолжительность: 1 ч. 40 мин.

Год выпуска: 2014

Главный продюсер: Warner Animation Group

В красочном и затейливом мире LEGO обычный строитель по имени Эммет наталкивается на легендарный объект, который может помешать злым планам тиранического Лорда Бизнеса. Сам того не подозревая, Эммету суждено было стать особым героем, который может спасти вселенную LEGO от уничтожения. Объединив усилия с эклектической группой LEGO-персонажей, Эммет отправляется в чрезвычайное приключение, полное экшена, юмора и мощного послания о принятии собственной уникальности.

Напомним, мы подготовили список из лучших мультфильмов, выпущенных в период с 2018 по 2021 год. Они понравятся не только детям, но и всем членам семьи.

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