Топ-5 вещей, которые нельзя чистить бумажными полотенцами

UAportal составил список вещей, которые не следует вытирать бумажными полотенцами. Узнайте, почему использование бумажных полотенец может быть вредным для определенных предметов и как можно предотвратить их порчу.

Электронные устройства

Избегайте чистки электронных устройств бумажными полотенцами, поскольку они могут оставлять после себя ворсинки и царапать тонкие поверхности. Вместо этого используйте ткани из микрофибры или специализированные салфетки для чистки электроники, которые предназначены для безопасного удаления пыли и пятен, не нанося ущерба устройствам.

Очки

Никогда не чистите очки или солнцезащитные очки бумажными полотенцами, поскольку они могут оставить после себя крошечные волокна и царапины. Вместо этого используйте специальный раствор для очистки линз и мягкую безворсовую ткань, специально предназначенную для чистки очков. Аккуратно протрите линзы круговыми движениями, чтобы удалить пятна и грязь.

Деликатная мебель

Не чистите деликатную или антикварную мебель бумажными полотенцами, поскольку она может повредить поверхность и оставить катышки. Вместо этого используйте мягкую чистую ткань или перья, чтобы осторожно удалить пыль и грязь. Для удаления устойчивых пятен обратитесь к профессиональному мастеру по чистке мебели, чтобы не нанести еще большего вреда.

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Нержавеющая сталь

Не используйте бумажные полотенца для чистки приборов или поверхностей из нержавеющей стали, так как они могут оставить разводы и царапины. Вместо этого используйте мягкую ткань или салфетку из микрофибры вместе с мягким моющим средством, специально разработанным для нержавеющей стали. Протирайте в направлении ворса ткани, чтобы сохранить первоначальный вид поверхности.

Стекло

Не протирайте окна или зеркала бумажными полотенцами, так как они могут оставлять ворсинки и разводы. Вместо этого используйте средство для мытья стекла и безворсовую ткань или газету для достижения блеска без пятен. Распылите средство на тряпку или непосредственно на поверхность и протрите круговыми движениями.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами, чтобы получить блестящие окна.

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