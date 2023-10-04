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Топ-5 вещей, которые нельзя чистить бумажными полотенцами

Марина Грамович

Избегайте этих распространенных ошибок при уборке

UAportal составил список вещей, которые не следует вытирать бумажными полотенцами. Узнайте, почему использование бумажных полотенец может быть вредным для определенных предметов и как можно предотвратить их порчу.

Электронные устройства

Избегайте чистки электронных устройств бумажными полотенцами, поскольку они могут оставлять после себя ворсинки и царапать тонкие поверхности. Вместо этого используйте ткани из микрофибры или специализированные салфетки для чистки электроники, которые предназначены для безопасного удаления пыли и пятен, не нанося ущерба устройствам.

Очки

Никогда не чистите очки или солнцезащитные очки бумажными полотенцами, поскольку они могут оставить после себя крошечные волокна и царапины. Вместо этого используйте специальный раствор для очистки линз и мягкую безворсовую ткань, специально предназначенную для чистки очков. Аккуратно протрите линзы круговыми движениями, чтобы удалить пятна и грязь.

Деликатная мебель

Не чистите деликатную или антикварную мебель бумажными полотенцами, поскольку она может повредить поверхность и оставить катышки. Вместо этого используйте мягкую чистую ткань или перья, чтобы осторожно удалить пыль и грязь. Для удаления устойчивых пятен обратитесь к профессиональному мастеру по чистке мебели, чтобы не нанести еще большего вреда.

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Нержавеющая сталь

Не используйте бумажные полотенца для чистки приборов или поверхностей из нержавеющей стали, так как они могут оставить разводы и царапины. Вместо этого используйте мягкую ткань или салфетку из микрофибры вместе с мягким моющим средством, специально разработанным для нержавеющей стали. Протирайте в направлении ворса ткани, чтобы сохранить первоначальный вид поверхности.

Стекло

Не протирайте окна или зеркала бумажными полотенцами, так как они могут оставлять ворсинки и разводы. Вместо этого используйте средство для мытья стекла и безворсовую ткань или газету для достижения блеска без пятен. Распылите средство на тряпку или непосредственно на поверхность и протрите круговыми движениями.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами, чтобы получить блестящие окна.

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