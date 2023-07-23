Топ-6 фильмов из Марго Робби: от "Барби" до "Однажды в Голливуде", где раскрыты талант и невероятная харизма актрисы

Марго Робби – одна из самых известных австралийских актрис, заполонившая сердца зрителей по всему миру. UAportal подготовил подборку из шести лучших фильмов с участием звезды, демонстрирующих ее многогранность, талант и невероятную харизму.

"Барби"

Рейтинг IMDb: 8.0

Жанр: Романтическая комедия, приключения

Страна: США

Продолжительность: 114 мин

Год: 2023

Главный продюсер: Марго Робби, Том Том Экерли

Марго Робби превращается в Барби – самую популярную из всех кукол в Барбиленде. Однако у нее начался экзистенциальный кризис. Поэтому главная героиня вместе со своим бойфрендом решают в мир людей, чтобы понять себя и открыть свое настоящее предназначение.

"Я, Тоня"

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Биография, драма, спорт

Страна: США

Продолжительность: 120 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Марго Робби, Стивен Роджерс

Сюжет разворачивается вокруг истории успеха фигуристки Тони Гардинг, а также печально известного инцидента с участием ее соперницы Нэнси Керриган. Робби безупречно передает сложность характера главной героини, при этом демонстрируя убедительную игру, принесшую ей одобрительные отзывы критиков.

"Волк с Уолл-стрит"

Рейтинг IMDb: 8.2

Жанр: Биография, криминал, драма

Страна: США

Продолжительность: 180 мин

Год: 2013

Главный продюсер: Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо

Марго перевоплощается в Наоми Лапальи, обольстительную и амбициозную вторую жену Джордана Белфорта, которого исполнил Леонардо Ди Каприо. Фильм лучше демонстрирует спектр харизмы и эмоций Робби.

"Хищные птицы: Сказочная эмансипация одной Харли Квинн"

Рейтинг IMDb: 6.1

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 109 мин

Год: 2020

Главный продюсер: Марго Робби, Сью Кролл

Харли Квинн – эксцентричная и непредсказуемая антигероиня. Она вместе с еще тремя супергероинями объединяется, чтобы спасти жизнь маленькой девочки.

"Однажды в Голливуде"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Комедия, драма

Страна: США

Продолжительность: 161 мин

Год: 2019

Главный продюсер: Квентин Тарантино, Дэвид Гейман

Робби исполняет роль Шэрон Тэйт, реальной актрисы и жертвы убийства сектой Мэнсона. Марго излучает грацию и обаяние, а фильм при этом лучше передает дух золотой эры Голливуда.

"Отряд самоубийц"

Рейтинг IMDb: 6.0

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 123 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Чарльз Ровен, Ричард Сакл

Сюжет разворачивается вокруг Харли Квинн, находящейся в команде известных злодеев, чтобы отправиться в опасную миссию. Робби придает своей непредсказуемой и легкомысленной героине глубину и сложность образа.

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