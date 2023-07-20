Пять лучших фильмов с Брэдом Питтом: от комедий до криминала
В мире кино имя Уильяма Брэдли Питта ярко сияет, поскольку он очаровывает зрителей своим исключительным актерским мастерством. UAportal подготовил список из пяти фильмов, прекрасно демонстрирующих талант и многогранность актера.
"Бойцовский клуб"
Рейтинг IMDB: 8.8/10
Жанр: драма
Страна: США
Продолжительность: 139 минут
Год: 1999
Режиссер: Дэвид Финчер
Клуб перерастает в анархистское движение, бросающее вызов общественным нормам. С развитием сюжета границы между реальностью и воображением размываются, что приводит к неожиданной кульминации благодаря своей строгой атмосфере, тем, которые заставляют задуматься, и мощной игре актеров.
"Se7en"
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: криминал, драма, мистика
Страна: США
Продолжительность: 127 минут
Год: 1995
Режиссер: Дэвид Финчер
Фильм рассказывает о серии ужасных убийств, вдохновленных семью смертными грехами. Питт отлично выполняет роль Миллза, молодого детектива, которым двигает желание поймать убийцу-садиста. По мере того как напряжение растет и раскрывается личность убийцы, фильм приобретает мрачные и неожиданные повороты.
"Удивительная история Бенджамина Баттона"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: драма, фэнтези, романтика
Страна: США
Продолжительность: 126 минут
Год: 2008
Режиссер: Дэвид Финчер
Родившись с редким заболеванием, которое заставляет его стареть наоборот, Бенджамин переживает жизненные радости и вызовы нетрадиционным способом. Когда он встречает и влюбляется в Дейзи, которую играет Кейт Бланшетт, их удивительные отношения разворачиваются на фоне 20-го века.
"Бесславные ублюдки"
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: приключения, драма, военный
Страна: США, Германия
Продолжительность: 153 минуты
Год: 2009
Режиссер: Квентин Тарантино
Питт играет лейтенанта Альдо Рейна, неумолимого лидера группы еврейских солдат, перед которыми стоит задача уничтожить высокопоставленных нацистских чиновников. Благодаря харизматической игре Питта в фильме сбалансированно сочетаются темный юмор, напряженность и увлекательный экшн. Питт в образе Рейна демонстрирует свою способность приносить на экран и напряженность, и обаяние.
"Однажды в Голливуде"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: комедия, драма
Страна: США, Великобритания, Китай
Продолжительность: 161 минуту
Год: 2019
Режиссер: Квентин Тарантино
Питт играет Клиффа Бута, каскадера и верного друга угасающей телезвезды Рика Далтона, которого играет Леонардо Ди Каприо. В то время как город претерпевает значительные культурные изменения, фильм мастерски сочетает реальность и вымысел, достигая увлекательной и неожиданной кульминации.
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