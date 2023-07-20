Пять лучших фильмов с Брэдом Питтом: от комедий до криминала

В мире кино имя Уильяма Брэдли Питта ярко сияет, поскольку он очаровывает зрителей своим исключительным актерским мастерством. UAportal подготовил список из пяти фильмов, прекрасно демонстрирующих талант и многогранность актера.

"Бойцовский клуб"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: драма

Страна: США

Продолжительность: 139 минут

Год: 1999

Режиссер: Дэвид Финчер

Клуб перерастает в анархистское движение, бросающее вызов общественным нормам. С развитием сюжета границы между реальностью и воображением размываются, что приводит к неожиданной кульминации благодаря своей строгой атмосфере, тем, которые заставляют задуматься, и мощной игре актеров.

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"Se7en"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: криминал, драма, мистика

Страна: США

Продолжительность: 127 минут

Год: 1995

Режиссер: Дэвид Финчер

Фильм рассказывает о серии ужасных убийств, вдохновленных семью смертными грехами. Питт отлично выполняет роль Миллза, молодого детектива, которым двигает желание поймать убийцу-садиста. По мере того как напряжение растет и раскрывается личность убийцы, фильм приобретает мрачные и неожиданные повороты.

"Удивительная история Бенджамина Баттона"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: драма, фэнтези, романтика

Страна: США

Продолжительность: 126 минут

Год: 2008

Режиссер: Дэвид Финчер

Родившись с редким заболеванием, которое заставляет его стареть наоборот, Бенджамин переживает жизненные радости и вызовы нетрадиционным способом. Когда он встречает и влюбляется в Дейзи, которую играет Кейт Бланшетт, их удивительные отношения разворачиваются на фоне 20-го века.

"Бесславные ублюдки"

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: приключения, драма, военный

Страна: США, Германия

Продолжительность: 153 минуты

Год: 2009

Режиссер: Квентин Тарантино

Питт играет лейтенанта Альдо Рейна, неумолимого лидера группы еврейских солдат, перед которыми стоит задача уничтожить высокопоставленных нацистских чиновников. Благодаря харизматической игре Питта в фильме сбалансированно сочетаются темный юмор, напряженность и увлекательный экшн. Питт в образе Рейна демонстрирует свою способность приносить на экран и напряженность, и обаяние.

"Однажды в Голливуде"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: комедия, драма

Страна: США, Великобритания, Китай

Продолжительность: 161 минуту

Год: 2019

Режиссер: Квентин Тарантино

Питт играет Клиффа Бута, каскадера и верного друга угасающей телезвезды Рика Далтона, которого играет Леонардо Ди Каприо. В то время как город претерпевает значительные культурные изменения, фильм мастерски сочетает реальность и вымысел, достигая увлекательной и неожиданной кульминации.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку лучших фильмов о супергероях, спасших индустрию в период 2018-2021 годов.

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